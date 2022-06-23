Büyükçekmece'de lavanta şenliği

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Lavanta Hasadı Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe protokolü, gelin ve damadın yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, rengarenk lavanta bahçelerinde yılın ilk hasadı yapıldı. En büyük hayalleri lavanta tarlasında evlenmek olan genç çift, lavantalar arasında evlendi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kıydı. Nikahın ardından etkinliğe katılan vatandaşlar, mis kokulu ve rengarenk lavanta bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirerek doyasıya eğlendi.

“Lavanta tarlalarında nikah kıymaya devam”

Etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de önemli bir tarım faaliyeti var, 800 hektardan fazla alanda tarım yapılıyor. Tarımı çeşitlendirmek istedik, şimdi de vatandaşlarımız lavanta ile buluştu ve kazanç elde etmeye başladı. Bir müddet sonra plantasyonlar halinde aromatik ve diğer tıbbi bitkilerin yetiştirildiğini göreceksiniz. Covidden sonra millet tarıma çok bağlandı. Keşke Covid olmasaydı ama oldu, buda bizim işimize çok yaradı. Herkes topraktan bir şeyler üretmek ve oradan ürettiğini yemek olayını yeni kavradı. 21. Asrın ilk çeyreğinde kavradı. 1970’li yıllara kadar toprak denince insanların aklına bir şeyler geliyordu, 1980 yılından sonra ileri teknoloji çağına girdik, bütün dünyada toprak unutulmuştu. Covid, toprağı, suyu, temiz havayı ve temiz çevreyi topluma çok fena halde hatırlattı. İyiyiz Büyükçekmece’de hayat devam ediyor. Lavanta tarlalarında nikah kıymaya devam” şeklinde konuştu.

“Üreten kazanıyor”

Lavanta yetiştiricisi Mine Baysu, “Biz İstanbul şehir merkezinde oturuyorduk, eşim emekli olduktan sonra, babasından kalma arazisi vardı buraya taşındık. İstanbul hayatı bizi yormuştu, yıpratmıştı. Burada ne yapabiliriz diye düşünüyorduk, eşimin tavsiyesi ile lavanta dikmeye karar verdik. İlk başta yeni başladığımız için, farklı bir bölge ilk defa böyle bir iş yapıyoruz ne getireceğini bilemedik. Başladık ama sonuç bizim için mükemmel oldu. çok zorluklarını yaşadık. Hiç bilinmeyen bir iş neler yapılacak, nasıl yapılacak bu konularda çok zorluk yaşadık, fakat sonuçta elde ettiğimiz lavantalarımızdan tıbbi yağımızı ürettik, bunları kendimiz şişeleyip tüketiciye vermeye başladık. Katma değer oranı çok yüksek gelir elde etmeye başladık. Kendi yağımızı yaptık, sabun, oda kokusu, ev spreyleri bunlarla başladık daha sonra, dedik ki Büyükçekmece bölgesi gölü ile denizi ile turistik olarak çok güzel bir bölge, burayı turizme de açtık. Turizmde de inanılmaz bir ilgi var, gelen herkes çok memnun, çok beğeniyorlar. İstanbul’da böyle bir yerde bir cennet yapmışsınız diyorlar. Bizde bunları duyunca çok mutlu oluyoruz. Aynı zamanda yurt dışından da bize gelen misafirlerimiz oluyor, onlarda buradan aldığı ürünleri kendi ülkelerine götürüyor ve oradan da bize sipariş gelmeye başladı. Üreten kazanıyor onu söylemek istiyorum" dedi.

Lavanta tarlasında Lavanta şenliği dahilinde dünya evine giren gelin Ezgi Aral, “Çok heyecanlıyım hala ellerim titriyor. 8 yıl sonra evlendiğimiz için çok mutluyuz. Ben mor rengini çok seviyorum, bu bizim için çok güzel bir fırsat oldu. burada olmasını istiyordum, böyle bir lavanta bahçesinin olduğunu biliyordum. Ama buda sayın başkanımızın bize yapmış olduğu bir jest oldu. kendisine çok teşekkür ederim” gibi ifadeler kullandı.

Lavanta Şenliği çerçevesinde dünya evine giren damat Gökçehan Kaynak, “Biz 8 yıldır birlikteyiz, tabi sevgililik ile evlilik aynı şey olmuyor ama ben şu an çok mutluyum. İsteme merasimi de çok farklı olmuştu, bu günde böyle bir şey nasip oldu. Belediyemize ve Tarım müdürlüğümüze bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu her şey harikaydı” dedi.