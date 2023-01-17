Büyükçekmece'de lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu

İstanbul’da bazı bölgelerde lodos etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son uyarıların ardından bugün sabah saatlerinden itibaren lodos etkisini gösterirken dev dalgalar Büyükçekmece’de kıyıyı dövdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için lodos uyarısında bulundu. Yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde bazı bölgelerde lodos etkili oldu. Büyükçekmece’de dev dalgalar kıyıları dövdü. Dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı görüldü. Uyarılara göre lodosun yarında etkili olması bekleniyor.