Büyükçekmece'de Melek Mosso konserine yoğun ilgi

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 10 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür-Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde pop müziğin parlayan yıldızı Melek Mosso, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla festivale damgasını vurdu.

Büyükçekmece Kemal Sunal Amfi Tiyatro önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşurken 7 bin kişilik amfi tiyatro kısa sürede dolsa da binlerce Melek Mosso hayranı, Kültürpark içinde dev ekranlardan konseri izledi.

Binlerce kişi, Melek Mosso konserine akın etti

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Melek Mosso, binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı. Müzikseverler "Hayatım Kaymış" ve "Vursalar Ölemem" gibi sevilen parçalarla sanatçıya coşkuyla eşlik etti. Amfi tiyatronun dışındaki açık alanlarda da büyük bir kalabalık konseri ilgiyle takip etti. Gece sonunda, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili ve Festival Komitesi Başkanı Hakan Çebi ile Festival Komitesi Başkan Yardımcısı ve FIDAF 2. Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu, sevilen sanatçı Melek Mosso’ya katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

‘Melek Mosso: "Bu festivalin onurunu ve gururunu taşıyoruz bu akşam’’

Festivalde sahne alan pop müziğin güçlü isimlerinden Melek Mosso, üst üste onuncu kez birinci olan festivalin onurunu ve gururunu taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu: ‘’Festivalinizde beni ağırladrığınız için çok teşekkür ederim. Daha önce de bu festivalde yer almıştım. Üst üste onuncu kez UNESCO tarafından birinci seçildiği için bu festivalin ilk önce gururunu ve onurunu taşıyoruz bu akşam. Her şey harika olacak bence. Dışarıda inanılmaz bir kalabalık var. Ayrıca içerisinden fazla dışarıda da kalabalığımız var ve ekranlarda dinleyicilerimiz bizi izleyecek. İstanbul’dan dışarıya çıkamamış, tatile gidememiş, tatillerini gerçekleştirememiş olan bütün İstanbullular bu akşam burada. Onlara bir nebze olsun tatil, eğlence ve bir arada olma fırsatı sunduğum için, ayrıca bu fırsatı da bize verdiğiniz için çok mutluyum.’’