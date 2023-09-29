Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsünün yürekleri ağza getiren görüntüsü kamerada

Büyükçekmece’de trafiğe açık yolda motosiklet üstünde gidonu bırakıp ayağa kalkıp mesaj atan sürücü, kendisini videoya aldırıp sosyal medyada paylaştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’nde bir motosiklet sürücüsü genç, yolda seyir halindeyken tehlikeli hareketler yaptı. Gidonu bırakıp telefonla mesaj atan sürücü ayaklarının üstüne kalkıp sürüşe devam etti. Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Şahıs bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.