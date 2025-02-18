Büyükçekmece'de öldürülen adam son yolcuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükçekmece'de silahla kalbinden vurularak öldürülen 31 yaşındaki Koray Kazancıoğlu son yolcuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece'de öldürülen adam son yolcuğuna uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

İstanbul Büyükçekmece’de silahla kalbinden vurularak öldürülen 31 yaşındaki Koray Kazancıoğlu son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabaha karşı Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelmişti. Koray Kazancıoğlu(31) arkadaşlarıyla kaldığı bekar evinin kapısında, sabaha karşı kapıda kalbine bir şüpheli şahısın sıktığı mermi ile hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Kazancıoğlu’nun henüz neden öldürüldüğü öğrenilemezken Kazancıoğlu’nun cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Büyükçekmece Kuba Camii’nde kılındı. Cenaze namazının ardından Silivri’de toprağa verilen Kazancıoğlu’nun namazına arkadaşları ve ailesi katıldı.

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Kazancoğlu’nun arkadaşı, " Evde kalbine sıktıklarını duydum. Eskiden arkadaşıyım. Eskiden limanda çalışıyordu operatördü. Uzun süredir görüşmüyorduk" dedi.