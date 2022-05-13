Pişkin hırsızlar kamerada

Büyükçekmece'de bir sitenin önünde bulunan araçlardan hayalet gösterge paneli çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Yaşanan hırsızlık olaylarından birinde, kendilerini fark eden halk otobüsü şoförünü, ellerini bellerine atarak silahları varmış gibi yapıp tehdit eden şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

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  • 13.05.2022 09:06
  • Güncelleme: 13.05.2022 10:44
Pişkin hırsızlar kamerada
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Büyükçekmece’de bir sitenin önünde bulunan araçlardan hayalet gösterge paneli çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Yaşanan hırsızlık olaylarından birinde, kendilerini fark eden halk otobüsü şoförünü, ellerini bellerine atarak silahları varmış gibi yapıp tehdit eden şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Pazar günü sabah saatlerinde Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin önünde park halindeki araca yaklaşarak hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli iki şahıs, otomobilin sol ön camını kırdı ve hayalet gösterge paneli dahil tüm elektrik aksamlarını sökerek çaldı. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki halk otobüsü şoförü hırsızları fark ederek durdu. Şüphelilerden biri, sürücüyü tehdit etmek için elini beline atarak silahı varmış gibi yaptı. Çaldıkları aletleri de araçlarına atarak kaçan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Olaydan iki gün sonra bölgede benzer bir hırsızlığın yapıldığı öğrenildi. Site sakinleri polis ekiplerine konu ile ilgili şikayetçi olurken emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan hırsızlık anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Konu ile ilgili konuşan site yönetimi görevlisi Betül Şen, “Hırsızlık, Pazar sabahı yaşandı. Önce bir aracımıza girdiler. İki gün sonra da başka bir aracımıza girdiler. Site yönetimi olarak biz bundan dolayı çok tedirginiz. Bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Aracın tüm elektrik aksamlarını olduğu gibi söküp götürmüşler. Pazar günü olan olayda yol üzerinde giden bir halk otobüsünün şoförü bu duruma şahit oluyor. Gördüğü an müdahale etmeye çalışıyor ancak kendisini bellerinde silahları varmış gibi korkutuyorlar. İki gün sonra da zannediyorum aynı şahıslar tekrar geliyor ve aynı muhitte soygun girişiminde bulunuyorlar. Konu ile ilgili polise şikayetçi olundu” dedi.

Hırsızların o anları güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları sitenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kendilerini fark ederek müdahale etmek için duran halk otobüsü ve şüphelilerin hırsızlık yaptıkları araçtan çıkarak kendi arabalarına gittiği, şahıslardan birinin ise şoförü tehdit etmek için silahı varmış gibi elini beline attığı ardından ise hırsızların otomobillerine binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

İHA

SHA Editör
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