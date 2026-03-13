Büyükçekmece'de sahte alkol zehirledi

İstanbul Büyükçekmece’de, sahte alkol içen 1 kişi zehirlendi. Zehirlenen adamın alkolü aldığı yeri tespit eden Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkolü üretip sattığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Büyükçekmece ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, sahte alkol içtikten sonra fenalaşan K.B. (55) isimli kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın polise ihbar edilmesi üzerine, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hastaneye giderek konuyla ilgili araştırmalarına başladı. K.B.’nin sahte alkolü M.A.’dan (78) aldığı tespit edildi. M.A.’nın ev ve arabasında yapılan aramalarda yaklaşık 100 litrelik etil alkol ve alkol dolu şişeler ele geçirildi. Aramalarda kurusıkı tabanca da bulunurken, M.A. gözaltına alındı. Sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen K.B.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.