Büyükçekmece'de sanayi sitesinde su baskını
Büyükçekmece Beykent Sanayi Sitesi'nde sağanak yağış sonrası yollar göle döndü çok sayıda araç su içinde kaldı. Sürücülere zor anlar yaşattı.
Büyükçekmece Beykent Sanayi Sitesi’nde sağanak yağış sonrası yollar göle döndü çok sayıda araç su içinde kaldı. Sürücülere zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Büyükçekmece Beykent’te bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bazı caddeleri su bastı. Su birikintileri aralarından geçmeye çalışan araçlar bozuldu. Bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Öte yandan yine Büyükçekmece’nin çeşitli bölgelerinde yollarda oluşan su baskınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.