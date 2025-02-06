Büyükçekmece'de şehir magandalarının saldırısına uğrayan işletmeci konuştu

İstanbul Büyükçekmece’de kendisine "hızlı gitme" uyarısı yapan lokanta sahibine kızan şahıs, arkadaşlarını toplayıp pala ve silahla bastığı lokantada baba ve oğlunu yaraladı. Olayda palayla yaralanan işletme sahibi, "Sonuna kadar şikayetçiyiz. Bize yaptılar, başkalarına yapmasınlar" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi’nde yaşanmıştı. Sokak arasında "Hızlı gitme" diyerek kendisini uyaran lokanta sahibi ile tartışan şahıs, 1 saat sonra arkadaşlarıyla silah ve pala ile lokantayı basarak, baba ve oğlunu yaralamıştı. 4 saldırgan tarafından baba palayla kolundan, oğlu ise bacağından silahla vurulması sonucu yaralanmıştı. Olayda dükkanın camına silahla ateş ettikten sonra kaçmaya çalışan şahıslar, çevredeki esnafın müdahalesi ile yakalanarak polise teslim edilmişti. Dükkanı basan şahsın aracında ise olay sırasında çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kolundan pala ile yaralanan baba Orhan Çaylak, "Ben köfte arabasını yüklüyordum, buradan son sürat bir araç geçti. Sesli olarak değil, elimle yavaş diyerek uyardım. Burada durdu araç. ’Ne oldu dayı, sıkıntı mı var?’ dedi. Ben de ona ’Burada çocuklar oynuyor, torunlarım oynuyor. Buradan fırlarsa, durduramazsın’ dedim. ’Sıkıntın varsa, sıkıntını gideririz’ dedi. Benim oğlum da uyarınca yumruk atmaya kalkıştı. 1 saat sonra geldi. Silah sesi duyar duymaz kendimi kaybettim. Baktım buralarda kimse yok. Benim oğlum vurulmuş. Burada da arkadaşlar o şahısları yakalamışlar. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Bize yaptılar, başkalarına yapmasınlar" dedi.

Ağabeyi ve babası saldırıda yaralanan işletmeci Emir Çaylak ise, "’Bekleyin burada, siz kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz’ gibi tehdit etti. Beraberinde 3 kişi daha getirdi. Birisinin elinde silah, birisinin elinde pala vardı. Dükkanımıza geldiler. Kardeşimizin başına pala dayadılar, birisinin başına silah dayadılar. Daha sonra ağabeyim gelince panik olup çıktılar. 3-4 el ateş ettiler. Birisi ağabeyimin başına geldi. Babam koluna pala ile darbe aldı. Daha sonra kaçmaya çalıştılar ama kaçamadılar. Daha sonrasında polis olaya el koydu. Şikayetçiyiz. Şahısları hiçbir şekilde tanımıyoruz, dün olay anında tanıdık" diye konuştu.