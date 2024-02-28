Büyükçekmece'de sıra dışı seçim çalışması

Büyükçekmece’de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekti. Karakoç’un anons aracı yerine, kendi kullandığı, saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs yer alıyor. Bağımsız Belediye Başkanı Adayı çalışmasıyla ilgili, “ Herkes tarafından sahiplendiğimi hissediyorum” dedi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan 31 Mart yerel seçimleri sürecinde, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimleri adaylarının seçim çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece’de belediye başkanlığı için yarışan adaylar arasında yer alan bağımsız aday 40 yıllık Ziraat Mühendisi Murat Karakoç, propagandası için farklı bir yol seçti. İlçedeki tarım alanlarından daha çok faydalanılması gerektiğine dikkat çekmek isteyen Karakoç, arkasında saman yüklü kendi sürdüğü traktörü, su tankerini ve bir kepçeyi seçim çalışmasında kullanıyor. Çalışmalar kapsamında Karakoç, sokak sokak gezerek vatandaşları selamlıyor. Bağımsız aday Karakoç’un traktöründe ses sistemi ve afişlerde bulunmazken vaatlerini ise slogan halinde araçların üzerinde taşıyor.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Murat Karakoç, sorunları çözmek için aday olduğunu ifade ederek, “Ziraat Mühendisiyim. Yaklaşık 40 yıldır mesleğimi icra ediyorum. Son 20 yıldır ise bölgede tarımsal sulama projeleri yapmaktayım. Şu ana kadar belediyeye yapmış olduğum işlerde gerekse mesleğimin vermiş olduğu doğadan kaynaklı artık ikili üçlü toplantılarda sadece konuşmak tartışmaktan ve sonuçlanmayan sohbetler yapmaktansa bunları çözüme ulaştıracak yaklaşımlarla hayata katılmam gerektiğini düşündüm. Asıl adaylık sebebim budur”dedi.

Sıra dışı seçim çalışması ile ilgili konuşan Karakoç, “Artık değişim çok klasik söylem ve eylem. Değişime sadece kuru bir gürültü olmaktan ziyade biz değişim değil dönüşüm sloganı ile yola çıktık. Değişimin bizde başlamadığı hiçbir olayı sonuca kadar götürüp sonuçlandıramıyoruz. Biz o yüzden çalışmalarımızın adına toprak, su, gençler, yaşlılar ve çocuklar koyduysak da bütünsel bir dönüşüm niyeti ile yola çıktık. Niye sıra dışı bir propaganda çünkü kullandığımız her aracın kendisine ait bir mesajı bir anlamı var. Mesela traktör, ziraat mühendisi olmamım dışında şu anda Büyükçekmece’de var olan tarım alanlarının yüzde 55’i ekilebilir seviyede. Maalesef ki çok aktif bir tarım yapılmıyor. Aynı şekilde kamyonumuz da slogan ise ‘Çöpte hayat var’ çöpü sadece çöp olarak değil onu da değiştirip değil, dönüştürerek bitkisel üretim alt yapısı olarak kullanıp aynı zamanda bu işte niyetli olanlara alt yapı olarak vermek istiyoruz” diye konuştu.

“Herkes tarafından sahiplendiğimi hissediyorum”

Çalışmasının vatandaşlar tarafından farklı algılanması ile ilgili konuşan Karakoç, “ Ben bu kadar farklı karşılanacağımı tahmin etmiyordum. Aykırılık, özgürlük ve ya farklı yapım da var ama insanlar o kadar çok sıkılmış ki standart şeylerden kendi halinde bir traktörü, tankeri ve ya kamyonu ile farklı görebiliyorlar. Şu ana kadar 1 kişi bile karşı çıkmadı. Herkes tarafından sahiplendiğimi hissediyorum. Gördükçe hoşuma gidiyor. En azından inandığım doğru yolu gösterdiğim için daha bir heyecanlı ve şevkle koşturmamı sağlıyor. Ben bir şekilde niyetlenen konuşan, şikayetçi bile olsa eleştiren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.