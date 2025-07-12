Büyükçekmece'de tarlada yangın: Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Büyükçekmece'de tarlada yangın: Alevler evlere sıçramadan söndürüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Büyükçekmece’de buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Türkova Mahallesi’ndeki buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri evlere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle 400 dönümlük alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb