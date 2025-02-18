Büyükçekmece'de tır kazası kameraya yansıdı

İstanbul Büyükçekmece'de yağmurda kayganlaşan yolda kayan tır bariyere çarparak ters döndü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de tır kazası kameraya yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İstanbul Büyükçekmece’de yağmurda kayganlaşan yolda kayan tır bariyere çarparak ters döndü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Büyükçekmece E-5 kara yolu Güzelce mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü yönüne seyreden plakası öğrenilemeyen tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyere çarpan tır ters döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale dönerken yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb