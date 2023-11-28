Büyükçekmece'de tonlarca ağırlıktaki gemi lodosta böyle sallandı

İstanbul Büyükçekmece Körfezi'ne demirleyen tonlarca ağırlığındaki gemi lodosta adeta yaprak gibi sallandı.

Büyükçekmece'de tonlarca ağırlıktaki gemi lodosta böyle sallandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

İstanbul Büyükçekmece Körfezi’ne demirleyen tonlarca ağırlığındaki gemi lodosta adeta yaprak gibi sallandı.

İstanbul Büyükçekmece Körfezi ve kıyılarında lodos etkili oluyor. Dev dalgalar kıyıyı döverken, açıkta demirleyen bir yük gemisi de zor anlar yaşadı. Kıyıdan gözlenen gemi demir atmasına rağmen adeta yaprak gibi sallandı. Rüzgarın ve lodosun etkisi devam ederken, gemide herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman