Büyükçekmece'de yüzlerce dönümlük alan küle dönerken alanda soğutma çalışmaları sürüyor

Büyükçekmece’de yüzlerce dönüm makilik alanda çıkan yangın, helikopter desteği ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çok sayıda ilçeden destek itfaiye ekiplerinin de geldiği alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, 13.00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Evlere sirayet etmek üzere olan alevler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile durduruldu. TOMA ve helikopter desteğinin de bulunduğu yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda söndürülürken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.