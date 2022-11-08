Büyükçekmece'deki okullara İETT seferleri başladı

Büyükçekmece’de ulaşım sorunu yaşayan okullara İETT seferleri başladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün girişimleri sonucunda Büyükçekmece’de ulaşım sorunu yaşayan öğrencilerin okullarına ulaşımı için sabah ve akşam saatlerinde İETT seferleri başladı. Başkan Akgün başta İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Büyükçekmece’de Ulaşım sorunu yaşayan Büyükçekmece Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi, Büyükçekmece Kaptanı Derya Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Büyükçekmece Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi’ne ulaşım için Tüyap kalkış saatleri 08.10 - 08.20, okul kalkış saatleri 16.10 - 16.20 şeklinde gerçekleşecektir.