Büyükçekmece'den Hatay'a 7 tır yardım malzemesi gönderildi

Büyükçekmece Belediyesince ilçenin 6 farklı noktasında oluşturulan "Deprem Yardım Kabul Merkezleri"nde toplanan 7 tır dolusu acil ihtiyaç malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 kenti etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Büyükçekmece ilçe halkı da "tek yürek" oldu.

7’den 70 her yaştan insan büyük destek veriyor

Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına büyük bir özveriyle sürdürülen yardım kampanyalarına 7’den 70’e her yaştan insan büyük destek veriyor. Deprem sonrasında Büyükçekmece Belediyesince Hatay ili için başlatılan yardım kampanyası da çığ gibi büyüyor. Büyükçekmece ilçesinin farklı mahallerinde oluşturulan 6 noktadaki Deprem Yardım Kabul Merkezine vatandaşlar tarafından getirilen yardımlar, belediye yetkililerine teslim ediliyor. Belediye ekipleri ve gönüllü vatandaşların el birliğiyle sürdürdüğü kampanya çerçevesinde toplanan malzemeler özenle tasnif ediliyor. Deprem bölgesinden gelen talepler üzerine battaniye, kışlık giysi, bot, çocuk bezi, biberon, bebek maması, kuru gıda, ısıtıcı, uyku tulumu, tıbbi sarf malzemesi, el feneri, pil ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar; yine belediye ekipleri ve vatandaşların katkılarıyla paketlenerek tırlara yükleniyor. Deprem bölgesine şu ana kadar 7 tır dolusu malzeme gönderildi. Büyükçekmece Belediyesi, bölgedeki sanayici ve iş insanlarından da destek talebinde bulundu. Yardım Malzeme Toplama Komitesi tarafından makbuz karşılığında teslim alınan yardım malzemeleri, en kısa zamanda tasnif edilerek bölgeye gönderiliyor.

"Ülkem adına teşekkür ediyorum"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın beslenme, ısınma ve barınma gibi sıkıntılardan kaynaklı çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Depremin üzerinden 48 saat geçti. 10 kentimizde etkili olan depreminin yaralarını sarmak için devletimiz, milletimiz tarihi bir seferberlik içinde, dayanışma içinde. Bu zor günlerde yanımızda olan, depremin ilk saatlerinden itibaren kampanyamıza büyük destek veren Büyükçekmece ailemize, bölgemizin sanayici ve iş adamlarına ülkem adına teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinden ve yetkililerden gelen talepler doğrultusunda kampanyamız devam ediyor. Büyükçekmece her zaman olduğu gibi bir kez daha duyarlılığını gösterdi, tek yürek oldu. Büyükçekmece ailemize, belediye personelimize ve emeği geçen herkese sonsuz çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.