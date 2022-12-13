Büyükçekmece E-5'te devrilen tüp yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, saat 12.30 sıralarında Güzelce mevkii Beylikdüzü istikameti E-5 Karayolu üzerinde meydana gelmişti. Yener Kuzu kontrolündeki 24 AAE 731 plakalı tüp yüklü kamyon yağışında etkisi ile kontrolden çıkarak bariyere çarptı ardından devrilmişti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Yener Kuzu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.