Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 18'e geriledi: Göl havadan görüntülendi

İstanbul’da hava sıcaklıkları etkisini gösterirken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 37’ye geriledi. Büyükçekmece Gölü’nde ise su seviyesi yüzde 18.02 seviyesine kadar düşerken suyun çekildiği yerler dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da artan hava sıcaklıkları kendini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.21 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Gölü’nde ise su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Barajda çekilen su oranı dron ile havadan görüntülenirken, suyun çok fazla çekildiği görüldü. İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Baraj gölünde geçtiğimiz yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74.37 seviyesinde iken, şu an yüzde 18.02’ye gerilediği görüldü.

“Susuz ne yapacağız bilmiyorum”

Baraja balık tutmak için gelen Ali Bozkaya, “ Su 60 metre ileriydi. Su kalmadı. Önümüzde sıcak günler var. Susuz ne yapacağız bilmiyorum. En son geldiğimde su seviyesi sazlıklarında oradaydı” dedi.