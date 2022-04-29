Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası
Büyükçekmece Gölü deniz ile birleştiği noktada son bir haftadır 'ters rüzgarın esmesiyle' birlikte yosun istilasına maruz kaldı. Tonlarca yosunun bastığı bölge, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince temizlenirken 1 haftada 10 ton yosun çıkarıldığı öğrenildi.
Büyükçekmece Gölü deniz ile birleştiği noktada son bir haftadır ‘ters rüzgarın esmesiyle’ birlikte yosun istilasına maruz kaldı. Tonlarca yosunun bastığı bölge, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince temizlenirken 1 haftada 10 ton yosun çıkarıldığı öğrenildi.
Büyükçekmece Gölü son 1 haftadır yosun istilası altında. Edinilen bilgilere göre göl ile denizin birleştiği noktada ters rüzgar esmesiyle birlikte yosunlar dalyana doğru taşındı. Gölün yüzeyin neredeyse tamamen yosun ile kaplandı. 1 haftadır aralıksız çalışan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri yaklaşık 10 ton yosunu gölden temizledi. Yosunla kaplanan göl drone ile havadan da görüntülendi.