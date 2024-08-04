Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, görkemli sahne şovlarıyla son buldu

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli sahne şovları ve Uluslararası Altınköprü Halk Dansları yarışması finalinin heyecanı ile son buldu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 9 kez üst üste “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” seçilme başarısı gösteren Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 75 ülkeden 1200 kültür ve sanat elçisinin katılımıyla 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılan festivale İstanbulluların ilgisi yoğun oldu. Festival Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Kukla Atölyesi gibi çok sayıda uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sevilen sanatçılar Fatih Erkoç, Emre Aydın, Işın Karaca’nın sahne aldığı halk konserleri ile festival coşkusu zirve yaptı.

İspanya birinci oldu

Festivalin son günü ise birbirinden renkli ve görkemli sahne şovları final gecesine damga vurdu. Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’nun özel gösterisi Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce sanatsever tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Kapanış gecesinde Uluslararası Altınköprü Halka Dansları Yarışması ödül töreni gerçekleşti. Bir haftadır kıyası mücadele eden ülkelerin halk dansları topluluklarına, uluslararası akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödülleri törenle verildi. Yarışmada İspanya birinciliği elde ederken, Macaristan ikinci, Bulgaristan üçüncü oldu. Bu yıl ayrıca geçtiğimiz yıl 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni sunan ve festivalden kısa bir süre sonra genç yaşta aramızdan ayrılan Metin Uca’nın adına bir mansiyon ödülü verildi. Ödülü alan ülke ise Endonezya oldu. Ülke bayrakları ile sahneye çıkan halk dansları gruplarının sevilen Türkçe şarkılar eşliğinde gerçekleştirdikleri görsel şov amfi tiyatroyu dolduran binlerce sanatsever tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

“Kültür ve sanat hayatına bir damla da olsa katkı sağlamaya kararlıyız

Kapanış seremonisinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan tüm ülkelere, festivale katkı sunanlara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek; “Biz şehrimizin, İstanbul’umuzun, ülkemizin, dünyamızın kültür ve sanat hayatına bir damla da olsa katkı sağlamaya devam etmeye kararlıyız” ifadesini kullandı.