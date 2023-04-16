Büyükçekmece'nin çeyrek asırlık sorunu, İSKİ ve Belediye ekiplerinin ortak projesi ile 8 günde çözüme ulaştı

Büyükçekmece’de çeyrek asırdır çözüme ulaşamayan yağmur ve atık suyu sorunu, Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ tarafından başlatılan proje ile 8 günde çözüme kavuştu. D-100 Karayolu’nun altından geçirilen yağmur suyu hattı, karşı tarafta bulunan kollektör hattına bağlanarak yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçileceği belirtildi.

Yağmur ve atık su nedeniyle yaşanan su baskınları ile çeyrek asırdır uğraşan Büyükçekmece Belediyesi, İSKİ ile başlattıkları proje kapsamında 8 günde çözüme kavuştu. Dizdariye Mahallesi’nde başlatılan proje ile D-100 Karayolu’nun altından geçirilen hat ile kollektör hatları arasında bağlantı kuruldu. Gerçekleşen bu hizmet ile Büyükçekmece’de yaşanması muhtemel su baskınlarının büyük ölçüde önüne geçildiği belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Büyükçekmece merkezinde yapılmakta olan önemli bir hizmeti sizlere açıklayacağım. İSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz burada. Yeni göreve gelen yönetime Büyükçekmece’nin bu sorununu götürdüm. Şuanda üzerinde bulunduğumuz 10 şeritli yol yani D-100 Karayolu. Bulunduğumuz nokta Traklar zamanından bu yana medeniyetin var olduğu, yaklaşık 3 bin yıllık bir yerleşim yeri. Arkamızda Büyükçekmece Gölü, önümüzde ise Marmara Denizi bulunuyor. Büyükçekmece’de yağmur ve atık suların bu karayolundan karşıya yani deniz kenarına kollektör hattına bağlanması gerekiyordu. Eğer bu proje yapılmasaydı ilerleten zamanda ilçe merkezimizde su baskınları yaşanacaktı, geçmişte yaşandığı gibi. Geçen yıl olduğu gibi, ondan önceki yıllarda olduğu gibi. Hatta kar yağdığında kayıklarla gezdik bu bölgede” dedi.

İlçe belediyesi olarak sorunun çözümü için çeyrek asır uğraş verdiklerini anlatan Akgün, "Büyükçekmece’de deniz kenarına bu kollektörü biz yaptık, İSKİ yapmadı. Şehir içerisindeki atık suları toplayan hatları da yine 1985-86 yıllarında biz yaptık, İSKİ yapmadı. D-100 Karayolu’nun yarılıp atık suların deniz tarafındaki kollektör hattına bağlanmasını ise biz yapamayız. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yapması lazımdı. Çeyrek asır boyunca belki bin defa o yolu aşındırdım. En sonda ise İSKİ Genel Müdürüme ve ekibine, ‘Bu projeyi mayıstan önce yapamazsak, eylül ayına yani yağmurlara kalır. Büyükçekmece’de yine aynı sıkıntıları çekeriz’ dedim. 9 Nisan günü İSKİ Genel Müdürü ve ekibiyle karar verdik ve bismillah diyerek işe başladık. Tam 8 günde çeyrek asırda yapılamayan hizmeti tamamladık. Bu projede emeği geçen herkese Büyükçekmece halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.