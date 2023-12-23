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- Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken olay yeri inceleme ekipleri apartmanın önünde çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken olay yeri inceleme ekipleri apartmanın önünde çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken olay yeri inceleme ekipleri apartmanın önünde çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken olay yeri inceleme ekipleri apartmanın önünde çalışmalarını sürdürüyor.