Büyükçekmece ve Gelsenkirchen iklim değişikliği ile birlikte mücadele edecek

Büyükçekmece Belediyesi Almanya’daki kardeş şehri Gelsenkirchen Belediyesi ile iklim değişikliği ile mücadele konulu “Kardeş Şehir İşbirliği Protokolü” imzaladı.

Büyükçekmece Belediyesi Almanya’daki kardeş şehri Gelsenkirchen Belediyesi ile iklim değişikliği ile mücadele konulu “Kardeş Şehir İşbirliği Protokolü” imzaladı. Törende, Büyükçekmece ve Gelsenkirchen’den 4 okul da karşılıklı olarak “Kardeş Şehir Okul Protokolü” imzaladı. İmza töreni öncesinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dünyamızın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden bir tanesi, birincisi iklim değişikliği ile ilgili mücadeledir. Küresel bir mesele. Çünkü biz belediye başkanlarının bu anlamda sorumluluğu büyüktür” diye konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge, Gelsenkirchen Belediyesi Eğitim Komitesi Başkanı Martina Rudowitz, Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri, Büyükçekmece - Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği üyelerinin yanı sıra karşılıklı kardeş şehir protokolü imzalayan Mimar Sinan Eğitim Kurumları - Gesamtschule Erle, Alkev Okulları - Gesamtschule Horst, Bilnet - Gesamtschule Berger Feld ve Akademi Koleji - Gesamtschule Ückendorf okullarının yetkilileri katıldı.

“Zamanı iyi değerlendirerek iyi projeler yapmayı hedefliyoruz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gelsenkirchen ile uzun yıllara dayanan köklü bir kardeş şehir ilişkisi kurulduğunu belirterek şunları söyledi: “Genç jenerasyonların birbirlerini tanıması ve dünya kültürüne, dostluğuna hizmet etmeleri bakımından bu tip dostlukları çok önemli buluyorum. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden bir tanesi, birincisi iklim değişikliği ile ilgili mücadeledir. Küresel bir mesele. Çünkü biz belediye başkanlarının bu anlamda sorumluluğu büyüktür. Yerel yöneticilerin yani bizlerin iklim değişikliği ile ilgili mücadeleyi yerelden başlatmak zorundadır. Yerelden başlatılmıştır zaten. İklim değişikliği ve enerji eylem planımızı iklim krizi ile mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bu doğrultuda Avrupa belediye başkanlarının imza etmiş olduğu tam ismiyle Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi ile 2050 yılında Büyükçekmece’de karbon nötr ve dirençli şehir olmamız yönünde taahhüt vermiş bir şehiriz. Bu bizim hedefimizdir. Bugün imza edeceğimiz dört kardeş okul protokolüyle hedeflediklerimiz şunlardır, tabii ki ortak projeler yapmak. Gençlik ile ilgili, iklim ile ilgili, çevre ile ilgili projeler yapmak. Başka ne yapacağız? Öğrenci ve öğretmen arasında karşılıklı kültürel ilişkiler. Ama online ama fiziki olarak. Yani sizin öğrencileriniz buraya bizim öğrencilerimiz oraya okul ziyaretleri, öğretmenlerin okul ziyaretleri karşılıklı yine her iki şehre karşılıklı katkı sağlayacaktır. İyi iletişim sağlanarak zamanı iyi değerlendirerek iyi projeler yapmayı hedefliyoruz. Özellikle okulların bu çalışmaları dünya dostluğuna, dünya barışına, şehirlerarası dostluğa, şehirlerarası barışa, kültüre, sanata da önemli katkı sağlayacaktır. Karin Welge’ye yani Gelsenkirchen Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

“İklim krizi sadece birlikte mücadele ile aşılabilir”

Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge şöyle konuştu: “Şu an şurada söyleyebilirim ki Hasan Akgün ve benim sorumluluk sahibi olmamız bu dostluğu sürdürecek, daha ileriye götürecek, daha fazla proje yapılacak ve daha fazla büyüyecek. İklim krizi sadece birlikte mücadele ile aşılabilir ve iki şehrin de geleceği bu okulların kapılarının ardında duruyor. O yüzden bugün burada yapacağımız kardeş okul anlaşması bunun için bir adım olacak ve doğru bir adım olacak. Kendimizi kandırmayalım. Aslında konuşmak çok kolay ama böyle projeleri hayata geçirmek daha zor. Yani şöyle bir durum da söz konusu. Burada aslında daha çok siz Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e yük biniyor. Buradaki alanı korumak, buradaki iş birliklerini geliştirmek ve bunların desteğini sağlamak. Yani yoğun çalışmalarımız sırasında sizler için de zaman ayırmamız gerekiyor. Bu okulları ziyaretleri kapsamında ve projeleri kapsamında desteklemek için. Bu kapsamda Büyükçekmece ve Gelsenkirchen okul temsilcilerine de çok teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda korona gibi bir pandemi atlatmanıza rağmen ufak bir nefes alabildik ve bunu da bu iş birliğiyle değerlendiriyor olmanıza tekrar şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Kalben tekrar çok teşekkür ediyorum ve içten dileklerimle sizi destekleyeceğimi söylüyorum ve inanıyorum ki Başkan Hasan Akgün de aynı benim şekilde düşünüyor".