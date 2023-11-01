Büyükçekmece'ye 'Dünya Yıldızı Festivali' ödülü

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 86 ülkenin oybirliğiyle “Dünya Yıldızı Festivali” ödülüne layık görüldü. Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) Genel Sekreteri Emil Dimitrov tarafından ödül Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e takdim edildi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 24 yıldır aralıksız devam eden ve daha önce 8 kez üst üste “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülünü almaya hak kazanan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali büyük bir başarıya daha imza attı. 5 kıtada 86 ülkede temsilciliği bulunan FIDAF, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni “Dünya Yıldızı Festivali” ödülüne layık görüldü. Ödül 86 üye ülkenin oybirliğiyle verildi. Büyükçekmece Belediyesi’nin ödülü FIDAF Genel Sekreteri Emil Dimitrov tarafından Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e takdim edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayan Emil Dimitrov, “Dünya Yıldızı Festivali” ödülünün çok özel bir ödül olduğunu belirterek, dünyada ilk kez Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne verildiğini söyledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’de ödülü “gerçek sahipleri” dediği Büyükçekmece gençliğine teslim etti.

“Bu Cumhuriyetimizin eseridir”

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşen ödül töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “86 ülkenin oybirliğiyle Büyükçekmece 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali ’Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali’ ödülüne layık görüldü. Bu Cumhuriyetimizin eseridir. Ve onu hakiki sahibi gençlere teslim ettik. Cumhuriyetimizi kurup bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükranla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizi yükseltmek için, demokrasi ile taçlandırmak için daha çok çalışacağız, daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.