Büyükçekmece yeni parklarıyla fark oluşturuyor

İstanbul’un en yeşil ilçeleri arasında ilk sıralarda kendine yer bulan Büyükçekmece, yeni yapılan ve yenilenen parklarıyla da fark oluşturuyor.

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2022 yılında da ilçeye çok sayıda park kazandırdı. Peyzaj ve çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları ve yeni yeşil alanlarıyla dikkat çeken parklara vatandaşların ilgisi de yoğun oluyor. İstanbul’un en fazla yeşil alana sahip ilçelerinden olan Büyükçekmece’de yeşil alanlar korunurken, bir yandan da ilçedeki yeni yeşil alanlara yenileri ekleniyor. Büyükçekmece Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında da yeni park projelerini hayata geçirdi. 7’den 70’e her yaştan Büyükçekmeceli’nin huzur ve güven içinde zaman geçirebildikleri parklar çocuk oyun alanları ve spor tesisleriyle de yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede Fatih Mahallesi’nde bulunan Değirmenpark revize edilerek bölge halkının hizmetine açıldı. 4 bin 520 metrekarelik bir alana sahip olan Değirmenpark, yenilenen yüzüyle her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor.

20 bin metrekare alana yeni parklar yapıldı

Büyük Atatürk Parkı içinde yapımı tamamlanan 2 bin 100 metrekarelik çim amfi, kültür, sanat ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapacak. Fatih Mahallesi Mimoza Park, Türkoba Mahallesi Atatürk 2 Caddesi Parkı, Ulus Mahallesi Karınca Sokak Parkı, Hürriyet Mahallesi Puslu Sokak Parkı, Bahçelievler Mahallesi Bülbül Sokak Parkı ve Güzelce Mahallesi Balıkçı Caddesi Parkı ilçeye kazandırılan yeni parklardan bazıları oldu. Toplamda yaklaşık 20 bin metrekareyi bulan bu parklara 2023 yılında da yenilerinin eklenmesi planlandı.