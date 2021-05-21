80 dernek tek yumruk olup Kudüs için sahaya indiler

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Başkanı Anas İbrahim ve İşgal hapishanelerinde 12 yıl hapis yatmış Ufuk Derneği Yöneticisi Hişam Abdülkadir Hicaz’ın da katılım gösterdiği eylemde birlik beraberlik örneği sergilendi.

İstanbul genelinden 80 Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı “Ortak İrade Platformu” adına konuşma yapan Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneği Başkanı ve Tüm Yönetici ve İş İnsanları Derneği Genel Başkan Vekili Muhammed Mustafa Karayün; “Kıymetli Katılımcılar, Değerli Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarımız, Basın mensuplarımız, Hepinizi selamların en güzeli olan Allah’ın selamıyla selamlıyorum” diyerek sözlerine başlayan Karayün, “Bugün burada 80 Sivil Toplum Kuruluşumuz ile dünyaya verdiğimiz mesaj, İslam alemine gösterdiğimiz örnek tutum ve hepinizin sergilediği Müslümanca duruş, ne kadar alkışlansa, takdir edilse azdır.

KAN VE GÖZYAŞININ BAŞKENTİ KUDÜS

Siyonist İsrail’in dişleri arasında can çekişiyor İlk Kıblemiz. Müslüman kardeşlerimiz, için gözyaşlarını zalimin zulmünden değil, Müslümanların sessizliğinden, döküyor. Resul Miraca yükselirken, ona omuz veren Aksa, Selahaddin’im neredesin diye feryat eden Kudüs. Ecdadımızın huzur ve refah götürdüğü şimdilerde kan ve gözyaşının başkenti olmuş, mahzun mabet, Bizi bekler.

İSLAM ÂLEMİNE BİR MESAJ GÖNDERİYORUZ

İki dünya servetimiz, Gül kokulu Muhammed Mustafa SAV ne diyordu “Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin, gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” Bizlerin elinden gelen bu gün buydu ve Çok şükür Peygamber efendimizin tavsiyesine uyan sizlerle Zulme uğrayan kardeşlerimize buradan bir mesaj gönderdik. İslam âlemine bir mesaj gönderdik "Ebabil" beklemek yerine irade ortaya koyduk, meydanları doldurduk ve bir dua halkası oluşturduk.

KAHROLSUN SİYONİZM, KAHROLSUN İSRAİL

Dini Mübin için, Dünyanın dört bir yanında zulüm gören Kardeşlerimiz için, Mahşer günü Rabbimin huzuruna çıktığımızda başımızı öne eğmemek için, bu gün buradayız ve haykırıyoruz KAHROLSUN SİYONİZM, KAHROLSUN İSRAİL. Bu duygu ve düşüncelerle Birlik ve Beraberlik örneği sergileyen 80 Sivil Toplum Kuruluşumuza ve Siz değerli Bölge halkımıza Teşekkür ediyor hepinizi Sevgi, Saygı, Muhabbetle Selamlıyorum” dedi.

BASIN BİLDİRİSİ OKUNDU

Arzın Kapısına Selam Olsun diyerek basın açıklamasını yapan İlhan Beyazal; “1948’den bu yana İŞGAL edilmiş topraklarda Mazlum Filistin Halkının Kanları Üzerinde Bir TERÖR DEVLETİ inşa etmeye çalışan; Lanetli, İşgalci, Siyonist, İsrail Terör Örgütü katliamlarına devam etmektedir. 21. yy da yaşanan İsrail barbarlığı Ortaçağ Avrupa’sında yaşanan barbarlığı dahi geçmiş durumdadır. Bugün bütün Dünya’nın gözü önünde cereyan eden bu barbarlığa DUR diyemeyen, Müslüman ülkelerin sessizliği bu katliamın acısından daha fazla acı vermektedir.

KUDÜS, MÜSLÜMANLARIN İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİDİR

Tepkilerimizin söylemlerden öteye gitmediği, sosyal medya platformlarında kınama mesajlarının atılmasından öteye gidemeyen, zevk düşkünü, konformizmin esiri olmuş Müslüman dünya, yaşanan bu vahşete sessiz kalarak, üç maymunu oynamaktadır. Arzın Kapısı, “Kudüs, Biz Müslümanların İstiklal ve İstikbal Mücadelesidir.” Anaların, semaya el açmış olduğu, avuçlarından dua yerine kan döküldüğü toprakların adıdır Filistin.

MESCİD-İ AKSAYA SAHİP ÇIKMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Filistin’de dökülen O kan önce vicdanımıza sonra ellerimize bulaşmaktadır. Mescid-i Aksa bir yetim mahzunluğunda ezelden ebede kaynayan bir nehir gibi vicdanlarımıza akmak suretiyle bizleri yakıp kavururken en azından çığlığımız zalim, katil ve terör devleti İsrail’i yok etmelidir. Duygusuzluğun iliklerimize kadar sindiği böyle bir çağda Filistin de yaşanan vahşete ses çıkarmayan, Filistin halkının onurlu direnişini terörizm olarak değerlendirenler, Mescid-i Aksa’yı zulmün pençesine bırakmış katil İsrail’in işbirlikçilerinden başkaları değildir. Kudüs’e, Mescid-i Aksaya sahip çıkmak bizim için sadece imani bir mesele değil, bu topraklar için can vermiş on binlerce şehitlerimiz için de vicdani bir sorumluluktur.

BİR ASIRLIK ÖLÜ TOPRAĞINI ÜZERİMİZDEN ATALIM

Filistin’de ve Müslüman coğrafyalarda yaşanan bu vahşete artık bir dur demenin vakti gelmedi mi? Bir asırlık ölü toprağını üzerimizden atmanın vakti gelmedi mi? Artık başımızı kaldırıp ötelerin ötesine, sırların sırrına sahip Mescid-i Aksaya bakıp Beytül Makdis ten başlayan bu varlık alemine sahip çıkmanın vakti gelmedi mi? İradesi ve izanı felce uğramış Müslüman coğrafyaların Müslümanca bir duruşu sergileme vakti gelmedi mi?

YÜRÜ KARDEŞİM KUDÜS GÜCÜ GELSİN AYAKLARINA

Ne diyordu Kudüs Şairi; "Yürü Kardeşim Kudüs Gücü Gelsin Ayaklarına". Gönülleri ufukta, Kudüs'ü kalplerinde yücelten bir gençlik ile yürüyeceğiz nurdan doğan topraklara. Ahlakını ve erdemini yüklenmiş, hareket aşkını vecd eylemiş bir gençlik ile özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen Mescid-i Aksa' için çağrımız şudur;

1-Katil Siyonist İsrail işgaline son vermelidir!

2-Müslüman devletler ortak bir söylem geliştirerek Mescid-i Aksaya sahip çıkmalıdır.!!

3-İsrail’in uluslararası hukuku çiğnemesi nedeni ile uluslararası mahkemeler tarafından yargılanmalı ve Filistin halkına tazminat ödemelidir. Bu konuda Müslüman Uluslararası hukukçularımızı göreve davet ediyoruz!

4-Filistin hassasiyeti olan, uluslararası öneme sahip sanatçılar, spor insanları, bilim insanları gibi tanınmış kişiler ile Kudüs ziyaretleri organize edilmeli, dünya kamuoyuna mesajlar yerinde verilmelidir.

5-AB, BM vs. gibi yapılarda İsrail aleyhine lobi faaliyetlerine hız verilmelidir.

6-Türkiye öncülüğünde İslam dünyası ile bir araya gelerek Filistin’e barış gücü gönderilerek koruyucu tedbirler alınmalıdır!

7-Ülkemizin tüm siyasi partileri STK, Kanaat önderleri ve Aydınları ve önemlisi gençliği bir araya gelmeli ve yaşanan bu zulme DUR demelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KATILIM GÖSTEREN DERNEKLER

Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneği M. Mustafa KARAYÜN

Eğitime Destek Platformu

İlim Yayma Cemiyeti

İstanbul Tokat Dernekler Federasyonu Başk. Rasim Yağar

Türkiye Gençlik Vakfı Büyükçekmece - Sezgin GÜRBÜZ

ADEMDER - Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL

İHH Büyükçekmece - Mehmet GÜLTEKİN

Büyükçekmece Yeşilay - İhsan YILDIZ

Büyükçekmece Kızılay - Atilla ÇİFTÇİ

Ensar Vakfı - İbrahim Nabi Selçuk

MÜHÜR Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği - Musa KAYNAR

Büyükçekmece Genç Trabzonlular Derneği - Ömer Necmi YILDIZ

Eğitim Birsen 5 Nolu Şube - Hakan KAVUZKOZ

ÖNDER Başkanı Feyzi SAİKE

Tüm Yönetici ve İş İnsanları Derneği - Sezai ESEN

İFADER Derneği - Orçun ŞEKERCİOĞLU

Büyükçekmece Esnaf Odası - Rahmi YAZICI

Büyükçekmece Şoförler Odası - Mahir EREKE

Büyükçekmece Ülkü Ocakları - Çağatay CEYLAN

Genç İHH - Abdullah Muhammed İSLAM

Büyükçekmece Alperen Ocakları - Halil İbrahim ŞAHİN

Büyükçekmece Anadolu Gençlik Derneği - Enes AKTAŞ

Büyükçekmece Engelliler Derneği - Zeynep KAHVECİ

Büyükçekmece İmam Hatip Gönüllüleri Derneği - Feyzi SAİKE

Diyanet Sen - İdris ERTEN

Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Genel Başk. Nezir KARAYÜN

Beylikdüzü Tüm Ordulular Derneği – Murat Çöl

İstanbul 3.Bölge Ordu Aybastılılar Derneği - Yusuf KARADEMİR

Tepecik Trakya Rumeli Derneği - Olcay ÖZCAN

Büyükçekmece Sivaslılar Derneği - Mustafa KARAPINAR

Büyükçekmece Taraftarlar Derneği - Efecan ATALAY

Tepecik Erzurumlular Derneği - Hasan KARATAŞ

Tepecik Spor Taraftarlar Derneği- Muhammed UÇAR

Mimarsinan Taraftar Derneği - Anılcan KARAGÖL

İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu - Murat ŞAT

BİRSAM Derneği- Ali İhsan KAHRAMAN

Beylikdüzü Karadenizliler Derneği - Halil İbrahim TÜRKGENÇ

Beylikdüzü Trabzonlular Derneği - Ali Osman ESERTAŞ

Beylikdüzü Komşuları Derneği - Osman TEZEMİR

Beylikdüzü Zonguldaklılar Derneği - Yakup ALACALI

Beylikdüzü Apartman Görevlileri Derneği - Ahmet UZUN

KÜLSAT Kültür Sanat Akademisi - Nurettin KÜÇÜKMOTOR

Beylikdüzü Kayak İhtisas Spor Kulübü - Metin KARAYAZI

Marmara Nevşehirliler Derneği Muammer BUDAK

Mimarsinan Aybastılılar Derneği - Ahmet KARAYÜN

İstanbul Kayserililer Derneği - Fikret ŞAHİN

ESKAD Eskice Derneği - Hüseyin AKTAŞ

Tüketiciyi Koruma Derneği Beylikdüzü - Ruhi ORHAN

Kader Mahkumları Derneği - Necdet YÜKSEL

Medeniyet Derneği - Fatih Ayhan

Büyükçekmece Karadeniz İdman Ocağı - Necmettin CABRİ

İhramcızade Eğitim Kurumları - Tayfun DEMİR

USTAD Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırma Merkezi İlhan BEYAZAL

İdeal Yaşam Derneği - Neslihan SOYHAN

Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Derneği - İbrahim Hakkı DAMAT

Malum Seyit Tekkesi Eğitim-Sosyal- Kültür Derneği - Fatih GÜVENDİK

Beylikdüzü Şoförler Odası - Nusret DEMİR

İstanbul Erzurumlular Vakfı - Şerafettin POLAT

MİL DİYANETSEN - Yusuf TAŞ

Sinop Durağan Boyabükü Derneği - Ahmet KARA

Tepecik Anadolu Spor Kulübü - Mustafa UÇAR

Uzakdoğu Wus-Hu Kulübü - Adem EKİZ

Sarıkamış Şehitleri Anma Platformu – Av. Osman Gürcan Çelikkol

Beylikdüzü İl Dernekleri Federasyonu - H.İbrahim TÜRKGENÇ

İstanbul Kayserililer Federasyonu - Fikret ŞAHİN

Strateji Enstitüsü Derneği - Şener MENGENE

Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği - Hakan KÜÇÜK

Büyükçekmece Tüketici Hakları Koruma Derneği - Sevgi EMANET

Erbakan Vakfı Büyükçekmece - Orhan ERYİĞİT

Gençlik Köprüsü Derneği - Sait Hakan SUĞUR

Büyükçekmece Kars Ardahan Iğdır Derneği - Burçay YILDIZ

Büyükçekmece Gürünlüleri Derneği - Osman ÇETİN

Tokat Konfederasyonu - Ahmet YILMAZ

Niğde Ovacıklılar Derneği - Abdullah AKSOY

İhramcızade Kuran Kursu Mezunları Derneği

İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği - Murat Abdullahoğlu

Malum Seyit Vakfı

TAŞKESEN Derneği - Servet Vecheddin GÜRBÜZ

İstanbul Kars-Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu - Gürsel İLGÜZ

Büyük Mübadele Derneği - Sabit Semiz

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 14:57