80 dernek tek yumruk olup Kudüs için sahaya indiler

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Başkanı Anas İbrahim ve İşgal hapishanelerinde 12 yıl hapis yatmış Ufuk Derneği Yöneticisi Hişam Abdülkadir Hicaz’ın da katılım gösterdiği eylemde birlik beraberlik örneği sergilendi.
İstanbul genelinden 80 Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı “Ortak İrade Platformu” adına konuşma yapan Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneği Başkanı ve Tüm Yönetici ve İş İnsanları Derneği Genel Başkan Vekili Muhammed Mustafa Karayün; “Kıymetli Katılımcılar, Değerli Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarımız, Basın mensuplarımız, Hepinizi selamların en güzeli olan Allah’ın selamıyla selamlıyorum” diyerek sözlerine başlayan Karayün, “Bugün burada 80 Sivil Toplum Kuruluşumuz ile dünyaya verdiğimiz mesaj, İslam alemine gösterdiğimiz örnek tutum ve hepinizin sergilediği Müslümanca duruş, ne kadar alkışlansa, takdir edilse azdır.
KAN VE GÖZYAŞININ BAŞKENTİ KUDÜS
Siyonist İsrail’in dişleri arasında can çekişiyor İlk Kıblemiz. Müslüman kardeşlerimiz, için gözyaşlarını zalimin zulmünden değil, Müslümanların sessizliğinden, döküyor. Resul Miraca yükselirken, ona omuz veren Aksa, Selahaddin’im neredesin diye feryat eden Kudüs. Ecdadımızın huzur ve refah götürdüğü şimdilerde kan ve gözyaşının başkenti olmuş, mahzun mabet, Bizi bekler.
İSLAM ÂLEMİNE BİR MESAJ GÖNDERİYORUZ
İki dünya servetimiz, Gül kokulu Muhammed Mustafa SAV ne diyordu “Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin, gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” Bizlerin elinden gelen bu gün buydu ve Çok şükür Peygamber efendimizin tavsiyesine uyan sizlerle Zulme uğrayan kardeşlerimize buradan bir mesaj gönderdik. İslam âlemine bir mesaj gönderdik "Ebabil" beklemek yerine irade ortaya koyduk, meydanları doldurduk ve bir dua halkası oluşturduk.
KAHROLSUN SİYONİZM, KAHROLSUN İSRAİL
Dini Mübin için, Dünyanın dört bir yanında zulüm gören Kardeşlerimiz için, Mahşer günü Rabbimin huzuruna çıktığımızda başımızı öne eğmemek için, bu gün buradayız ve haykırıyoruz KAHROLSUN SİYONİZM, KAHROLSUN İSRAİL. Bu duygu ve düşüncelerle Birlik ve Beraberlik örneği sergileyen 80 Sivil Toplum Kuruluşumuza ve Siz değerli Bölge halkımıza Teşekkür ediyor hepinizi Sevgi, Saygı, Muhabbetle Selamlıyorum” dedi.
BASIN BİLDİRİSİ OKUNDU
Arzın Kapısına Selam Olsun diyerek basın açıklamasını yapan İlhan Beyazal; “1948’den bu yana İŞGAL edilmiş topraklarda Mazlum Filistin Halkının Kanları Üzerinde Bir TERÖR DEVLETİ inşa etmeye çalışan; Lanetli, İşgalci, Siyonist, İsrail Terör Örgütü katliamlarına devam etmektedir. 21. yy da yaşanan İsrail barbarlığı Ortaçağ Avrupa’sında yaşanan barbarlığı dahi geçmiş durumdadır. Bugün bütün Dünya’nın gözü önünde cereyan eden bu barbarlığa DUR diyemeyen, Müslüman ülkelerin sessizliği bu katliamın acısından daha fazla acı vermektedir.
KUDÜS, MÜSLÜMANLARIN İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİDİR
Tepkilerimizin söylemlerden öteye gitmediği, sosyal medya platformlarında kınama mesajlarının atılmasından öteye gidemeyen, zevk düşkünü, konformizmin esiri olmuş Müslüman dünya, yaşanan bu vahşete sessiz kalarak, üç maymunu oynamaktadır. Arzın Kapısı, “Kudüs, Biz Müslümanların İstiklal ve İstikbal Mücadelesidir.” Anaların, semaya el açmış olduğu, avuçlarından dua yerine kan döküldüğü toprakların adıdır Filistin.
MESCİD-İ AKSAYA SAHİP ÇIKMAK BİZİM GÖREVİMİZ
Filistin’de dökülen O kan önce vicdanımıza sonra ellerimize bulaşmaktadır. Mescid-i Aksa bir yetim mahzunluğunda ezelden ebede kaynayan bir nehir gibi vicdanlarımıza akmak suretiyle bizleri yakıp kavururken en azından çığlığımız zalim, katil ve terör devleti İsrail’i yok etmelidir. Duygusuzluğun iliklerimize kadar sindiği böyle bir çağda Filistin de yaşanan vahşete ses çıkarmayan, Filistin halkının onurlu direnişini terörizm olarak değerlendirenler, Mescid-i Aksa’yı zulmün pençesine bırakmış katil İsrail’in işbirlikçilerinden başkaları değildir. Kudüs’e, Mescid-i Aksaya sahip çıkmak bizim için sadece imani bir mesele değil, bu topraklar için can vermiş on binlerce şehitlerimiz için de vicdani bir sorumluluktur.
BİR ASIRLIK ÖLÜ TOPRAĞINI ÜZERİMİZDEN ATALIM
Filistin’de ve Müslüman coğrafyalarda yaşanan bu vahşete artık bir dur demenin vakti gelmedi mi? Bir asırlık ölü toprağını üzerimizden atmanın vakti gelmedi mi? Artık başımızı kaldırıp ötelerin ötesine, sırların sırrına sahip Mescid-i Aksaya bakıp Beytül Makdis ten başlayan bu varlık alemine sahip çıkmanın vakti gelmedi mi? İradesi ve izanı felce uğramış Müslüman coğrafyaların Müslümanca bir duruşu sergileme vakti gelmedi mi?
YÜRÜ KARDEŞİM KUDÜS GÜCÜ GELSİN AYAKLARINA
Ne diyordu Kudüs Şairi; "Yürü Kardeşim Kudüs Gücü Gelsin Ayaklarına". Gönülleri ufukta, Kudüs'ü kalplerinde yücelten bir gençlik ile yürüyeceğiz nurdan doğan topraklara. Ahlakını ve erdemini yüklenmiş, hareket aşkını vecd eylemiş bir gençlik ile özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen Mescid-i Aksa' için çağrımız şudur;
1-Katil Siyonist İsrail işgaline son vermelidir!
2-Müslüman devletler ortak bir söylem geliştirerek Mescid-i Aksaya sahip çıkmalıdır.!!
3-İsrail’in uluslararası hukuku çiğnemesi nedeni ile uluslararası mahkemeler tarafından yargılanmalı ve Filistin halkına tazminat ödemelidir. Bu konuda Müslüman Uluslararası hukukçularımızı göreve davet ediyoruz!
4-Filistin hassasiyeti olan, uluslararası öneme sahip sanatçılar, spor insanları, bilim insanları gibi tanınmış kişiler ile Kudüs ziyaretleri organize edilmeli, dünya kamuoyuna mesajlar yerinde verilmelidir.
5-AB, BM vs. gibi yapılarda İsrail aleyhine lobi faaliyetlerine hız verilmelidir.
6-Türkiye öncülüğünde İslam dünyası ile bir araya gelerek Filistin’e barış gücü gönderilerek koruyucu tedbirler alınmalıdır!
7-Ülkemizin tüm siyasi partileri STK, Kanaat önderleri ve Aydınları ve önemlisi gençliği bir araya gelmeli ve yaşanan bu zulme DUR demelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KATILIM GÖSTEREN DERNEKLER
Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneği M. Mustafa KARAYÜN
Eğitime Destek Platformu
İlim Yayma Cemiyeti
İstanbul Tokat Dernekler Federasyonu Başk. Rasim Yağar
Türkiye Gençlik Vakfı Büyükçekmece - Sezgin GÜRBÜZ
ADEMDER - Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL
İHH Büyükçekmece - Mehmet GÜLTEKİN
Büyükçekmece Yeşilay - İhsan YILDIZ
Büyükçekmece Kızılay - Atilla ÇİFTÇİ
Ensar Vakfı - İbrahim Nabi Selçuk
MÜHÜR Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği - Musa KAYNAR
Büyükçekmece Genç Trabzonlular Derneği - Ömer Necmi YILDIZ
Eğitim Birsen 5 Nolu Şube - Hakan KAVUZKOZ
ÖNDER Başkanı Feyzi SAİKE
Tüm Yönetici ve İş İnsanları Derneği - Sezai ESEN
İFADER Derneği - Orçun ŞEKERCİOĞLU
Büyükçekmece Esnaf Odası - Rahmi YAZICI
Büyükçekmece Şoförler Odası - Mahir EREKE
Büyükçekmece Ülkü Ocakları - Çağatay CEYLAN
Genç İHH - Abdullah Muhammed İSLAM
Büyükçekmece Alperen Ocakları - Halil İbrahim ŞAHİN
Büyükçekmece Anadolu Gençlik Derneği - Enes AKTAŞ
Büyükçekmece Engelliler Derneği - Zeynep KAHVECİ
Diyanet Sen - İdris ERTEN
Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Genel Başk. Nezir KARAYÜN
Beylikdüzü Tüm Ordulular Derneği – Murat Çöl
İstanbul 3.Bölge Ordu Aybastılılar Derneği - Yusuf KARADEMİR
Tepecik Trakya Rumeli Derneği - Olcay ÖZCAN
Büyükçekmece Sivaslılar Derneği - Mustafa KARAPINAR
Büyükçekmece Taraftarlar Derneği - Efecan ATALAY
Tepecik Erzurumlular Derneği - Hasan KARATAŞ
Tepecik Spor Taraftarlar Derneği- Muhammed UÇAR
Mimarsinan Taraftar Derneği - Anılcan KARAGÖL
İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu - Murat ŞAT
BİRSAM Derneği- Ali İhsan KAHRAMAN
Beylikdüzü Karadenizliler Derneği - Halil İbrahim TÜRKGENÇ
Beylikdüzü Trabzonlular Derneği - Ali Osman ESERTAŞ
Beylikdüzü Komşuları Derneği - Osman TEZEMİR
Beylikdüzü Zonguldaklılar Derneği - Yakup ALACALI
Beylikdüzü Apartman Görevlileri Derneği - Ahmet UZUN
KÜLSAT Kültür Sanat Akademisi - Nurettin KÜÇÜKMOTOR
Beylikdüzü Kayak İhtisas Spor Kulübü - Metin KARAYAZI
Marmara Nevşehirliler Derneği Muammer BUDAK
Mimarsinan Aybastılılar Derneği - Ahmet KARAYÜN
İstanbul Kayserililer Derneği - Fikret ŞAHİN
ESKAD Eskice Derneği - Hüseyin AKTAŞ
Tüketiciyi Koruma Derneği Beylikdüzü - Ruhi ORHAN
Kader Mahkumları Derneği - Necdet YÜKSEL
Medeniyet Derneği - Fatih Ayhan
Büyükçekmece Karadeniz İdman Ocağı - Necmettin CABRİ
İhramcızade Eğitim Kurumları - Tayfun DEMİR
USTAD Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırma Merkezi İlhan BEYAZAL
İdeal Yaşam Derneği - Neslihan SOYHAN
Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Derneği - İbrahim Hakkı DAMAT
Malum Seyit Tekkesi Eğitim-Sosyal- Kültür Derneği - Fatih GÜVENDİK
Beylikdüzü Şoförler Odası - Nusret DEMİR
İstanbul Erzurumlular Vakfı - Şerafettin POLAT
MİL DİYANETSEN - Yusuf TAŞ
Sinop Durağan Boyabükü Derneği - Ahmet KARA
Tepecik Anadolu Spor Kulübü - Mustafa UÇAR
Uzakdoğu Wus-Hu Kulübü - Adem EKİZ
Sarıkamış Şehitleri Anma Platformu – Av. Osman Gürcan Çelikkol
Beylikdüzü İl Dernekleri Federasyonu - H.İbrahim TÜRKGENÇ
İstanbul Kayserililer Federasyonu - Fikret ŞAHİN
Strateji Enstitüsü Derneği - Şener MENGENE
Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği - Hakan KÜÇÜK
Büyükçekmece Tüketici Hakları Koruma Derneği - Sevgi EMANET
Erbakan Vakfı Büyükçekmece - Orhan ERYİĞİT
Gençlik Köprüsü Derneği - Sait Hakan SUĞUR
Büyükçekmece Kars Ardahan Iğdır Derneği - Burçay YILDIZ
Büyükçekmece Gürünlüleri Derneği - Osman ÇETİN
Tokat Konfederasyonu - Ahmet YILMAZ
Niğde Ovacıklılar Derneği - Abdullah AKSOY
İhramcızade Kuran Kursu Mezunları Derneği
İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği - Murat Abdullahoğlu
Malum Seyit Vakfı
TAŞKESEN Derneği - Servet Vecheddin GÜRBÜZ
İstanbul Kars-Ardahan- Iğdır Dernekler Federasyonu - Gürsel İLGÜZ
Büyük Mübadele Derneği - Sabit SemizGüncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 14:57