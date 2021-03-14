Tüm Ordu’lular Fikir Fabrikasında Buluştu

Beylikdüzü Tüm Ordulular Derneği başkanı Nezir Karayün’ün organize ettiği kahvaltılı toplantıda Beylikdüzü’nün Ordulu kanaat önderleri bir araya gelirken, pandemi süreci ve derneğin işleyişi ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. Büyükçekmece Fikir Fabrikasında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri ve Kanaat önderleri Beylikdüzünde yaşayan Orduluların birlik beraberlik içerisinde olmaları gerektiğiniz altını çizdiler.

“Çalışmalarımızı Hızlandıracağız”

Dernek başkanı Nezir Karayün, amacımız Beylikdüzü’nde yaşayan hemşerilerimizin her türlü sorunları ile hemhal olmak, acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmak bizim asli görevimizdir. Dernek olarak pandemi sürecinin ardından çalışmalarımızı hızlandırarak, Beylikdüzü’nde yaşayan hemşerilerimize ulaşarak üye çalışmalarını, sosyal ve kültürel etkinliklerimize başlayacağız dedi.

“Nerede Bir Ordulu Varsa Onun Yanında Olacağız”

Uzun yıllar Beylikdüzü, Gürpınar, İstanbul ve Ordu’da yaşayan hemşerilerine hizmet eden Gürpınar eski belediye başkanı Velittin Küçük; “Nerede bir Ordulu varsa onun yanında olduk bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarında hemşerilerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Bugün burada bizleri bir araya getiren dernek başkanımız Nezir Karayün’e yapacağı tüm etkinlik ve hizmetlerinde destek olarak, Beylikdüzü ve İstanbul’da yaşayan Ordulu hemşerilerimizin hak ettiği yerde, gerek siyasi arenada gerekse yerel yönetimlerde sosyal ve kültürel faaliyetlerinde yapılması gereken her türlü desteği sağlayacağız dedi.

“Amacımız Birlik ve Beraberlik İçerisinde Olmak”

Dernek Kurucularından Av. Osman Gürcan Çelikkol; “Bizler Beylikdüzü’nde yaşayan Ordulular olarak, amacımız birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. Yaşamış olduğumuz Beylikdüzü’nün siyasi, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol alarak, hemşerilerimizin layık oldukları gibi yaşamalarını sağlamaktır. Dernek olarak en kısa sürede lokalimizi açarak, hem Beylikdüzü hemde Ordu’muzun örf, adet, gelenek, görenek ve kültürlerimizi birlikte yaşayacağız ayrıca gençlerimizin ve kadınlarımızın da bir araya gelmelerini sağlamaktır dedi.

“Dikkatli Olmalıyız”

Dr. Mustafa Çukuryıldız, Doğanın, insanın akli zekâsı ve sevgisi beraberce el ele karşılıklı saygı ile dünyanın içinde bulunduğu şimdiki ve gelecekte ortaya çıkacak tüm zorlukları aşmaya yetecektir, ben buna inanıyorum. Zor olacak ama pandemi sürecinde de biraz daha dikkatli olmayı başarmalıyız dedi.

Beylikdüzü Tüm Ordulular Derneği başkanı Nezir Karayün’ün pandemi kuralları çerçevesinde Fikir Fabrikasında düzenlediği kahvaltılı toplantıya, Gürpınar eski belediye başkanı Velittin Küçük, Av. Osman Gürcan Çelikkol, Büyükçekmece Genç işadamları derneği başkanı Muhammed Mustafa Karayün, İşadamı Asım Övün, Gazeteci yazar Ahmet Karayün, Kıbrıs araştırma platformu başkanı Hasan Taş, Mimar Oğuzhan Karayün, Bayrampaşa eski ceza evi müdürü Bahtişen Er ve Dr. Mustafa Çukuryıldız katıldı.