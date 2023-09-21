Büyükçekmeceli çiftçilere Arpa ve Yulaf Tohumu dağıtım törenine gerçekleşti

Büyükçekmeceli çiftçilere Arpa Yulaf Tohumu Dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Güzelce’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çiftçilere destek amaçlı Arpa ve Yulaf Tohumu Dağıtım programı düzenlendi. Düzenlenen programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Büyükçekmece’de üretim yapan 118 çiftçiye 81 bin 970 kilogram arpa ve yulaf tohumu dağıtımı yapıldı. Program bitişinde ayrıca Büyükçekmece Belediyesi tarafından Güzelce’de yapımı tamamlanan Tarım Market’in açılışı Başkan İmamoğlu ve Başkan Akgün tarafından gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, programda kürsüde yaptığı konuşmada çiftçilerin eğitimleriyle ilgili olarak üniversitelerle iş birliği yapıldığını belirtti. Akgün, "Büyükçekmece halkının yeşile ne kadar düşkün olduğunu bu nedenle sizin ve vekiliniz olan bizlerde yapay yapılaşmayı inat ve ısrarla yürüterek bu işi korumakta ne kadar kararlı olduğumuzu bildiğiniz için ikinci olarak da 46 yıllık belediyecilik hayatımın tamamı İstanbul’da geçti. O günden bugüne çiftçilik ile uğraşan Büyükçekmece, Çatalca, bu ilçelerde çiftçilikle uğraşan, vatandaşımızı hatırlayan, gören, ona el uzatan ilk belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’dur, kendisine teşekkür ediyorum. 3 üniversite ile iş birliği yaptık. Vatandaşımızın eğitimi bitti. Eğitimlerden sonra gördük ki raflarımızda Büyükçekmece balı bile satılmaya başlandı. Demek ki Allah’ın verdiği aklı bize emanet ettiği toprağı bilimsel olarak kullanırsanız Büyükçekmece’de her şey olur” dedi.

Kürsüde konuşman yapan İBB Başkanı İmamoğlu, çiftçilere destek çıktıklarını kaydederek, “Çiftçilik yapmak isteyen İstanbul topraklarını yeşertmek isteyen hemşehrilerimize nasıl destek olabiliriz diye baktık ve biz buradayız diyerek İBB olarak 2020 yılından bu yana İstanbul’un çiftçilerine destek olmaya başladık. Gerçekten en çok gururlandığımız hizmetlerden birisini İstanbul’da hayata geçirdik” diye konuştu.

İmamoğlu ile tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar hiç durmadık bundan sonra da tam gaz yolumuza devam edeceğiz. Sizin sevginize layık olmaya çalışacağız. İstanbul’un insanları için, herkes için çalışmaya devam edeceğiz. Bize layık gördüğünüz makamlar değil o makamlar sayesinde sizlere hizmet edebilmek bizim için önemli. O bakımdan size hizmet etmenin peşindeyiz bu koltuğun makamın millete ait olduğunun farkındayız. Önümüzdeki sürecin o zor zamanlarda elde ettiğimiz başarıların günden misli misli daha zor bir gün olduğunu bugünden işaret ediyorum. O bakımdan iş birliği içerisinde doğrunun yanında ve sürece katkı sunmak adına can siper hane ‘benim ilçem ne olacak, benim şehrim ne olacak, benim memleketim ne olacak ona nasıl hizmet edebiliriz kol kola vererek ortak akılla dürüstlükle, bu sürecin önündeki taşları nasıl temizleyebiliriz diyerek yola çıkmış olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Ufku, ışığı sizlere gösteren yolculuğu güçlendirmenizi ve bu gayrete katkı sunmanızı benim bütün siyasi yol arkadaşlarımdan da özenle talep ediyorum. Bu konuda asla yalnız bırakmayın. Hem ilçelerinizi hem İstanbul’umuzu hem de ülkemizi çok güzel bir geleceğe hep birlikte kavuşturalım istiyorum” şeklinde konuştu.