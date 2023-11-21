Büyükçekmeceli çocuklar 'Çocuk Hakları'nı haykırdılar
Büyükçekmeceli Çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bir araya gelerek Çocuk Haklıdır'' yazılı rengarenk balonları havaya uçurup haklarını haykırdı.
Büyükçekmeceli Çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir araya gelerek "Çocuk Haklıdır’’ yazılı rengarenk balonları havaya uçurup haklarını haykırdı.
Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılım yoğun olurken ortaya renkli görüntüler çıktı. Etkinlikte bir araya gelen çocuklar yaşama hakkı, koruma hakkı, sağlık hakkı, sağlıklı çevrede yaşam hakkı, eğitim hakkı, adalet hakkı, oyun hakkı, barınma hakkından ve dünya tarihinde çocuklarla ilgili yaşanan gelişmelerden söz ettiler. Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi çocuk hakları gündemi üzerine değerlendirmelerini paylaşarak konuşmalar yaptı. Etkinlikte çocuklar düşüncelerini özgürce ifade ederek hep birlikte Atatürk temalı serigraf baskılarla Dünya Çocuk Hakları Günü’ne dikkat çektiler.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çocuk Hakları Günü’nü kutlayarak; çocukların, savaşların olmayacağı, barışın hakim olduğu sevgi dolu bir ortamda yaşayabilmeleri temennisinde bulundu.