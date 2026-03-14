Büyükçekmeceli kadınlar geleneksel Ramazan gezisinde Edirne'de buluştu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Edirne Ramazan Gezisi" kapsamında Büyükçekmeceli kadınlar Edirne’de bir araya geldi.

Bu yıl 41’incisi düzenlenen gezi programı kapsamında yaklaşık 500 kadın Serhat Şehri Edirne’yi ziyaret etti. Program çerçevesinde Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi mekanları, ibadethaneleri ve müzeleri gezildi. "Köprüleri taştan iki kent" olarak anılan Edirne ve Büyükçekmece arasında yıllardır sürdürülen geleneksel buluşma kapsamında düzenlenen Ramazan gezisi, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyükçekmeceli kadınlar Selimiye Camii’nde dua ederek kentin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti. Program kapsamında tarihi çarşılar ve turistik alanlar da gezildi.

"Edirne’de olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, "Osmanlı’ya başkentlik yapmış kadim şehrimiz Edirne’de geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan iftarını düzenliyoruz. Edirne’de olmaktan, Büyükçekmece ailemizle beraber burada olmaktan mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Tabii üzgünüz; bu Ramazan iftarını geleneksel hale getiren Hasan Akgün başkanımızdı. Maalesef bugün aramızda değil. Ama inanıyorum ki önümüzdeki yıl o da bizlerle beraber olacaktır. Ben Ramazan ayının tüm milletimize huzur, bereket ve birlik beraberlik getirmesini diliyorum. Kadir Gecemizi ve önümüzdeki Ramazan Bayramı’nı da tüm vatandaşlarımızın kutluyorum" dedi.

"Bu buluşma geleneksel hale geldi"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise, "Büyükçekmeceli hemşerilerimiz bugün bizi ziyaret ediyor. Bu gezi ve iftar her yıl geleneksel olarak düzenleniyor. Hasan Akgün başkanımızın başlattığı bu organizasyon sayesinde iki şehir arasında güzel bir bağ oluştu. Selimiye Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte misafirlerimiz de camimizi ziyaret etme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.