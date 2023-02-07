Büyükçekmeceliler 'Depremzedeler için 'Tek Yürek' oldu

Büyükçekmece Belediyesi’nce oluşturulan “Deprem Yardım Kabul Merkezleri” vatandaşların akınına uğruyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Büyükçekmece halkı yardım için “Tek Yürek” oldu. Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında Büyükçekmece Belediyesi’nce başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor. Büyükçekmece Belediyesi’nce ilçenin farklı mahallerinde oluşturulan “Deprem Yardım Kabul Merkezleri” ne akın eden vatandaşlar getirdikleri yardımı belediye yetkililerine teslim ediyor. AFAD ve deprem bölgesinden gelen talep üzerine ağırlıklı olarak battaniye, kışlık giysi, bot, çocuk bezi, bebek maması, kuru gıda, ısıtıcı, uyku tulumu ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar yine belediye ekipleri ve vatandaşların katkılarıyla paketlenerek TIR’lara yükleniyor. İlk gün deprem bölgesine 2 TIR dolusu malzeme gönderen Büyükçekmece Belediyesi, bölgedeki sanayici ve iş insanlarından destek talebinde de bulundu. Yardım Malzeme Toplama Komitesi tarafından makbuz karşılığında teslim alınan yardım malzemeleri en kısa zamanda tasnif edilerek bölgeye gönderiliyor.

“Gün dayanışma günüdür”

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek; “Gün dayanışma günü, birlik olma günü dedik ve yardım seferberliği başlattık. Büyükçekmece halkı her zaman olduğu gibi yine duyarlılığını gösterdi ve tek yürek oldu. Büyükçekmece Ailemize çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.