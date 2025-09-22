Büyükçekmeceliler gelecek için bir araya geldi

Büyükçekmece Belediyesi, 2050 Büyükçekmece Vizyonu doğrultusunda 2026 yılı mali bütçesini belirlerken, halkın görüşlerini esas alan Katılımcı Bütçe Çalıştayı’nı bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

Çalıştay kapsamında ‘’Kadın Çalıştayı’’, ‘’Muhtarlar Çalıştayı’’, ‘’Sivil Toplum Kuruluşu Üyeleri ve Büyükçekmece Siyasi Parti İlçe Başkanlıkları Çalıştayı’’ düzenlendi. Her gruptan temsilciler, Büyükçekmece’nin ihtiyaçlarını dile getirerek 2026 yılı bütçesiyle ilgili öneri ve görüşlerini sundu.

Büyükçekmece Belediyesi’nin şeffaflık, katılımcı ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlediği çalıştayda; Büyükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Dr. Ali Kaya, ilçede yaşayan 847 vatandaşla gerçekleştirilen geniş kapsamlı anketin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Yapılan anketler, mahalle bazlı öncelikleri ve vatandaş memnuniyet düzeyini ortaya koyarken, belediyenin hizmet haritasına yön verecek önemli veriler sundu. Sunumun ardından söz alan katılımcılar; ulaşım, altyapı, çevre düzenlemeleri, sosyal projeler gibi birçok alanda taleplerini dile getirdi. Toplantılarda ortaya konan görüş ve öneriler, Büyükçekmece Belediyesi’nin 2026 yılı mali planlamasına doğrudan katkı sağlayacak.