Büyükekşi ve Montella'ya İtalya'dan ödül

İtalya’da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri’nde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödül aldı.

Roma’da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödüle layık görüldü. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2032) Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesini sağlamasından dolayı Büyükekşi ve A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’e katılmasını sağladığı için İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, "Mükemmeliyet" ödülünün sahibi oldu. Montella’ya ödülünü, USSI Başkanı Gianfranco Coppola ile Akdeniz Gazeteciler Derneği Başkanı Dündar Keşaplı beraber takdim etti. Montella ayrıca törene katılamayan TFF Başkanı Büyükekşi’nin ödülünü de teslim aldı.