Büyükelçi Memmedov Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı

Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı

Büyükelçi Memmedov Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan Anıtı’na çiçek bıraktı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Azerbaycan Anıtı’na çiçek bıraktı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program son buldu.

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