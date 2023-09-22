Büyükelçi Yörük'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün vefat eden babası Yaşar Yörük son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükelçi Yörük'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
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Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük’ün vefat eden babası Yaşar Yörük son yolculuğuna uğurlandı.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük’ün babası Yaşar Yörük, tedavi gördüğü Eskişehir’deki hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Yörük için Edirne Eski Cami’de ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, taziyeleri kabul etti. Yörük’ün cenazesi Edirne Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Düzenlenen törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.