Büyükgöz oyunu kullandı: 'Gebze'mize hayırlı olsun'

Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz oyunu kullandı.

Büyükgöz oyunu kullandı: 'Gebze'mize hayırlı olsun'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz oyunu kullandı.

Zinnur Büyükgöz, oyunu Gebze Mustafa Paşa İlkokulu’nda kullandı. Sabahın erken saatinde sandık başına giderek 1325 No’lu sandıkta oyunu kullanan Büyükgöz, "Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize, Gebze’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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