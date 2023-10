Büyükkılıçlı'da toplu açılış töreni coşkusu yaşandı

TAKİP ET

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların hem hoş vakit geçirebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor tesisleri, park ve mahalle evi için toplu açılış töreni düzenlendi. 3.562 metrekare alanda içerisinde; çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, piknik masaları, kent mobilyaları, yürüyüş yolları, spor alanı, 293 metrekare basketbol sahası ve mahalle evi ile Büyükkılıçlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

MUTLU: “VOLKAN YILMAZ HİÇBİR ZAMAN BİZİ YALNIZ BIRAKMADI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mutlu, “Mahallemizde yapılan bütün çalışmaların hizmete girmesinde en büyük pay sahibi Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’dır. Belediye Başkanımız birçok alanda bizleri yalnız bırakmadı. Mahallemize kazandırılan tüm hizmetler için başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “HİZMETLERİMİZİ YAPARKEN SINIFLANDIRMA YAPMIYORUZ”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri sahilden ve çarşı meydanlarında ibaret değildir. Silivri'yi Silivri yapan, Silivri'ye değer katan köylerimiz ve beldelerimiz var demiştik. Silivri'yi bütüncül bir anlayışla, herkesi kucaklayarak size, çocuklarınıza, gençlerinize ve köylere hizmet edeceğiz demiştik. Sanat, kültür, spor ve eğitim alanlarında her şeyin en iyisine layık olduğunuzu söyleyerek sizlerin huzuruna çıkmıştık. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne 7/24 hizmet anlayışıyla görevimize devam ediyoruz. Biraz önce köy kahvelerine uğradık. Bir amcamız bana, ‘evladım bu köylere senden daha fazla gelen hiçbir belediye başkanı olmadı’ dedi. Bu esasında bir marifet değildir. Silivri Belediyesi olarak yalnızca Silivri’nin merkezinde oturup köylere uzaktan bakma gibi bir lüksümüz yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ sözünden hareketle köylüye, tarımsal üretime ve yerel kalkınmaya önem verdiğimizin altını çiziyorum. Birileri gibi seçimden önce kataloglarda boy boy kültür merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzların resimlerini gösterip sonra bu hizmetleri unutanlardan olmadık. Bizim eserlerimiz vaatlerimizin çok ötesine geçti. Varlıklarıyla bu toplu açılış törenini şereflendiren vatandaşlarımızın siyasi görüşleri ve bakış açıları bizi ilgilendirmiyor. Silivri Belediyesi olarak herkesi eşit gören, adil yaklaşan ve şehrin tam merkezinde durup herkese eşit mesafede hizmet eden bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

“İBB’NİN SİLİVRİ’YE YAPTIKLARI ALLAH’TAN REVA MI?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ilçede gerçekleştirmediği hizmetlere değinen Başkan Yılmaz, “Köy, tarım, çiftçilik ve hayvancılık dediğimizde yüzlerini ekşitenler ve buruşturanlar oldu. İBB toplantısında hep köyleri, tarımı ve hayvancılığı mı konuşacağız dediler. İstanbul’un köylerinin ve çeperlerinin şehre katacağı değerlerin farkında olmayanlar var. İstanbul Nişantaşı’ndan, Bakırköy'den ve Beşiktaş’tan ibaret olduğu bir anlayışla yönetilmemelidir. İBB yol, aydınlatma çalışması, kültür gezileri, yüzme havuzları, kütüphane ve kapalı spor salonu gibi hizmetlerini kırsala yaymalıdır. Silivri’ye ücretsiz halk plajları, piknik, mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapmaları konusunda İBB’ye önerilerde bulunduk. Bir makyaj yaparak hem çeperdeki insanlar mutlu olacak hem de şehirlerdeki insanların kaçış noktası olacak dedik. İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız 700 kilometre ötedeki illerden domates ve salatalık yememelidir. İstanbul’daki vatandaşlarımız 1 saat mesafedeki Silivri'den, Çatalca'dan bütün tarımsal ürünlerini karşılamalıdır. Kent tarımı diyoruz ama anlamıyorlar. Silivri olarak İstanbul'un tamamını besleyebilecek potansiyele sahibiz. Ama bunu kavrayamıyor, anlayamıyor ve idrak edemiyorlar. Silivri Belediyesi olarak 4 tane kreş yapması için İBB’ye en kıymetli arazilerimizi tahsis ettik. Hayvancıların Silivri Belediyesinden bir hayvan pazarı talebi oldu. Dediler ki; ‘Bir hayvan pazarı yapın çünkü tüccarlar bizim hayvanlarımızı nakliye ve kesim maliyeti nedeniyle 5.000 TL daha ucuza elimizden alıyor. Hayvan pazarında tokalaşıp, pazarlık yapıp orada satarız’ dediler. Görevim olmamasına rağmen çok modern bir hayvan pazarı ve kurban satış yerinin inşasını yaptık. Ama gelin görün ki hayvancılar oraya rağbet göstermedi. Bizden hayvan pazarı istediniz, niye gelmiyorsunuz diye sorduğumda; ‘Başkanım burada bir mezbaha olmazsa tüccarlar hayvanlarımızı Esenyurt’a götürecek. Yol parasını da yine bizden kesip hayvanlarımızı ucuza alacak. Burada bir mezbaha yapılsın’ dediler. Silivri Belediyesi olarak biz mezbahayı yaparız dedik. Daha sonra mezbaha yapımının İBB görev, yetki ve sorumluluğunda olduğunu fark ettik. İBB mezbahayı yapsın, hayvancı kazansın dedik. İBB mezbaha yapılması teklifimize ne evet ne de hayır dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olarak bir A4 kağıdına imza atalım dedik. Mezbaha yapma görevini bir protokolle bize devredin, Silivri Belediyesi olarak yapalım dedik. 3 yıldır İBB hayvancıya mezbahayı ne yapıyor ne de bize yaptırıyor. Şimdi bu Allah'tan reva mıdır? Bunu siyaseten söylemiyorum. Siyaseten bunu söyleyen arsa tahsisi yapar mı? İBB’nin mezbaha yapmaması sonrasında Silivri Belediyesi olarak Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımızla görüştük. Hayvanların etlerinin saklanacağı, köylerimize alım garantili bir hayvancılık modelini geliştirerek, mezbahayı ve Et ve Balık Kurumunun deposunu Silivri'ye yapmak üzere yola koyulduk. Biz bu mezbahayı ve et deposunu yapacağız. Bazı şeyleri söylemekte imtina ediyoruz. Çünkü biz üretim alanını siyasetin yapılacağı bir mecra olarak görmüyoruz. Çiftçiyi, üreticiyi ve hayvancıyı üzerinden siyaset yapılacak, oy devşirilecek unsurlar olarak değerlendirmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE YATIRIMLARIMIZ HIZLA DEVAM EDECEK”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak tüm gücümüzle hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak kütüphanesi, tiyatrosu ve bilgisayarı olmayan köy okulu kalmayacak dedik. Çünkü köylerdeki çocuklar da bizim çocuklarımız dedik. Bu okullardaki her şeyin merkezdeki okullardan daha üst seviyede olması gerekiyor. Silivri Belediyesi olarak muhtarımızla birlikte kütüphaneleri, tiyatro salonlarını ve bilgisayar okullarını yeniledik. Okullarımızın tuvaletleri çok kötü durumdaydı. E.C.A. Serel ve Kütahya Porselenin sponsorluğunda tüm tuvaletlerimizi yeniledik. Büyükkılıçlı merkezindeki bu parkımızın A'dan Z'ye her şeyiyle yeniledik. Sulama sisteminden oyun gruplarına, kamelyalarından çay ocağına ve tuvaletlerine kadar her şeyi yeniledik. Yine basketbol sahamızı A'dan Z'ye kadar sıfırdan yaptık. Büyükkılıçlı’da hanımefendilere katkı sunacak bir mahalle evimiz yoktu. İçerisinde biçki dikiş kurslarından çanta yapımına kadar bütün meslek edinme kurslarının yapılacağı mahalle evimizi bitirdik. Çocukların ve gençlerin futbol oynayabileceği, Büyükkılıçlıspor’un da antrenmanları yapabileceği 30x50 ölçülerinde halı sahayı ve soyunma odalarını bitirdik. Daha önce köylerimizde yaşanan trafik kazaları, kalp krizi ve beyin kanaması vakalarında ambulans merkezden geliyordu. Silivri Belediyesi olarak üstümüze vazife değil demeden 112 Acil İstasyonunu yaptık. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. İnşallah çok kısa bir sürede Beyciler’e bir 112 acil istasyonu yaparak kuzeydeki köylerimizin hizmetine sunacağız. Köylerimizdeki diyaliz, onkoloji ve kanser tedavisi gören vatandaşlarımızı Silivri Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde Çapa, Cerrahpaşa ve Tekirdağ Şehir Hastanesine götürüyorduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin takdirleriyle 2024 bütçesinde olmamasına rağmen 600 yataklı, tam teşekküllü bir eğitim araştırma hastanesini Silivri’mize kazandırıyoruz. Artık diyaliz, onkoloji ve kanser tedavisi gören hastalarımız Çapa, Cerrahpaşa ve Tekirdağ Şehir Hastanelerine gitmek zorunda kalmayacak. 30.000 metrekare alan içerisinde 600 yataklı dev bir eğitim araştırma hastanesi Silivri’mize ve bölgeye hizmet edecek. Hayırlı uğurlu olsun. İBB 2 yıl önce Silivri Belediyesinden bir talepte bulundu. Büyükkılıçlı 112 Acil İstasyonunun yanına bir acil itfaiye müdahale noktası kuralım dediler. Hay hay diyerek Silivri Belediye Meclisinde yer tahsisini yaptık. Büyük bir merkezin buraya kurulmasını bekliyoruz” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ YÜREĞİMİZE KAZADIK!”

Sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Büyükkılıçlı Mahallesi’nde hanımlardan gelen talepler doğrultusunda sebzelerin, tarhanaların, eriştelerin, kışlık ürünlerin ve aynı zamanda da el işi ürünlerinin satılacağı Büyükkılıç Köy Pazarını çok yakın zamanda bitirip size hediye edeceğiz. Burada satışlarınızı güle güle yapacaksınız. İBB’de köylüye pahalı suyu reva gören iradeye karşı verdiğimiz mücadele 2 yıl sürdü. 2 yıl sonunda artık Silivri’deki 18 köyün tamamı merkezdeki suyu 1/4 oranında kullanıyor. Yani merkezde su 4 TL ise siz 1 TL fatura ödüyorsunuz. Silivri Belediyesi olarak ev yapacak olan vatandaşlarımızdan ruhsat harcı ve iskân almıyoruz. Tek katlı bir evin bugünkü harç bedeli 70.000 TL tutuyor. Silivri Belediyesi olarak bu harçlardan da vazgeçtik. Yeter ki köylü göç etmesin, toprağını terk etmesin diye harç ücretlerini sıfıra indirdik. Yine köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerinden ve imarlı arazilerinden emlak vergisi ve temizlik vergisi almayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Silivri Belediyesi olarak Büyükkılıçlı Mahallesi’nin cadde ve sokaklarında yaklaşık 2.000 ton asfalt döktük. 93.000 metrekare yol iyileştirme çalışmaları yaptık. 9.200 metrekare yeni yol yaptık. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle her yerde vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Silivri Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği yalnızca kataloglara, seçim broşürlerine ve billboardlara yazmıyoruz. Biz sosyal belediyeciliği yüreğimize kazıdık. Sosyal belediyecilik anlamında bu sloganı diline pelesenk edenlere ders veriyoruz. Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmak Silivri Belediyesinin öncelikli vazifelerindendir” diye konuştu.

“SİLİVRİLİ KADINLAR BAŞIMIZIN TACIDIR”

Kadınlara verdiği değeri her platformda dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Açık hava sinemalarımız, anne-çocuk etkinliklerimiz, tiyatro gösterilerimiz ve kültür gezilerimiz devam edecek. Hanımefendilerle Edirne ve Bursa'ya gidip camileri gezdik. ‘Kadın varsa üretim var, üretim varsa da hayat var’ sloganıyla Silivri Belediyesi olarak kadınlara dokunmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Silivri’de yaşayan tüm hanımefendiler bizim her zaman başımızın tacıdır. Şunu biliyorum ve şunu söylüyorum ki; biz bir arada olursak, bir arada olmaya özen gösterirsek, kısır çekişmeleri ve kısır tartışmaları bir kenara bırakırsak ortak paydamız olan Silivri’nin büyümesi, gelişmesi, refahı, huzuru ve bolluğun artması için başaramayacağımız şey yok. Silivri Belediyesi olarak vatandaşlarımızı dinlemeye, onlarla hareket etmeye, aynı pencereden şehre bakmaya ve şehrin problemlerini çözmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tören alanındaki Büyükkılıçlı kadınların talep ve sorunlarını dinledi. Daha sonra Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Selami Değirmenci, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından açılış için kurdele kesimi yapıldı.