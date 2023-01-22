Büyükkılıçlı futbol sahasına kavuştu

MUTLU: “VOLKAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇLI İÇİN VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ YERİNE GETİRDİ”

Ziroğlu’nun ardından konuşan Büyükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mutlu, “Volkan Başkan göreve geldiğinden beri Büyükkılıçlı için verdiği tüm sözleri yerine getirdi. 112 Acil Servisini açtı. Çok yakında Mahalle Evimizin de açılışı yapılacak. Parkımız ve halı sahamız düzenlendi. Kendisine yaptığı bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

