Büyükkılıçlı futbol sahasına kavuştu
Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesi'nde inşa edilen futbol sahası, gösteri maçı eşliğinde hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz, 'Amatör sporlar zor iştir. Emek, yürek ve fedakârlık ister. Biz Silivri Belediyesi olarak her zaman amatör sporun ve sporcuların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.' dedi.
MUTLU: “VOLKAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇLI İÇİN VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ YERİNE GETİRDİ”
Ziroğlu’nun ardından konuşan Büyükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mutlu, “Volkan Başkan göreve geldiğinden beri Büyükkılıçlı için verdiği tüm sözleri yerine getirdi. 112 Acil Servisini açtı. Çok yakında Mahalle Evimizin de açılışı yapılacak. Parkımız ve halı sahamız düzenlendi. Kendisine yaptığı bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.