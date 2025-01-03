Büyükkılıçlı Kız Basketbol U-14 ve U-16 Takımları İstanbul Finallerine Kaldı.

Silivri’nin tek kız basketbol takımı olan Büyükkılıçlı Kız Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak İstanbul Basketbol U-14 ve U-16 kategorilerinde final gruplarına yükseldi. Her iki yaş grubunda da rakiplerini geride bırakan kızlarımız, gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Kulüp Başkanı Veysel ZIROĞLU ve Baş Antrenör Coach İsrafil TEPE’nin projesi ile 2019 yılında hayata geçen Büyükkılıçlıspor Bayan Basketbol Şubesi hızla büyürken, başarılara da beraberinde imza atmakta. Tüm yaş grupları U10 – U12 - U14 ve U16 liglerine renk katan BKS, İstanbul Finallerinin değişmez kulübü oldu. Kulüp Başkanı ZIROĞLU “Küçük bir köy ve büyük bir başarı hikayesi. İstanbul, Büyükkılıçlı Köyünü öğrendi. Büyük emek var, büyük sevgi var, büyük beraberlik var. Yönetim, teknik ekip, sporcular ve aileler. Silivri adına gurur duyuyorum” derken, Coach TEPE “Yola çıktığımızda çekirdek bir ailemiz vardı. Ve şimdi kocaman bir aileyiz. Çok çalışyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Destek olan herkeese sonsuz teşekkürler” dedi.