Büyükkılıçlı'nın Potanın Perileri Çeyrek Finalde!
TBF U-12 Ligi'nde Silivrili Kızlarımızdan Liderlik ve Final Yürüyüşü
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U-12 Basketbol Ligi’nde mücadele eden Büyükkılıçlı Kız Basketbol Takımı, grup aşamasını namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Oynadıkları maçlarda sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Silivrili minik basketbolcular, takım oyunu ve disiplinli çalışmalarıyla liderliği kimseye bırakmadı.
Grubu zirvede tamamlayan potanın perileri, çeyrek finalde de kazanarak ilk üçü garantilemek ve kürsüde yer almak için parkede ter dökecek. Final hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden takım, Silivri’nin gururu olmayı sürdürüyor.
Silivri spor camiası, başarıdan başarıya koşan genç sporcuları tebrik ederek destek çağrısında bulundu.