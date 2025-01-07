Büyükkılıçlı sahalara dönüyor

İlk antrenmanını hafta sonunda Fenerköy Müjdat Gürsu Stadı'nda yapan kırmızı siyahlıların 1 ay içinde kadrosunu büyük ölçüde şekillendireceği ifade edildi.

Bu arada sezon planlamasında A takımla lige katılmak olmayan Büyükkılıçlı yönetiminin mahalleden gelen gençlerin talepleri üzerine lige katılma kararı aldığı belirtildi. Gençlerin yönetimden bir görüşme talep ettiği, yapılan görüşme sonrasında da Büyükkılıçlıspor forması giymek istediğini ifade eden gençlerin herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini, mahallelerinin formasını giymek istediklerini ifade etmeleri üzerine yönetimin de lige katılma kararına imza attığı belirtildi.

ŞEVKİ DENİZOĞLU İSMİ GÜNDEMDE

Lige tam bir amatör ruhla katılacak olan kırmızı siyahlılarda yönetimin teknik direktör olarak da Şevki Denizoğlu ile bir ön görüşme yaptığı ve nabzını yokladığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının da bu teklife sıcak baktığı, resmi gelişmelerin ise önümüzdeki günlerde yaşanacağı bildirildi. Hafta sonunda yapılan antrenmanı da izleyen Denizoğlu'nun fedakarlık yapmaya hazır olduğu elimize ulaşan duyumlar arasında.

ANTRENMANLAR FENERKÖY MÜJDAT GÜRSU'DA

Öte yandan Büyükkılıçlıspor'un yeni sezonda antrenmanlarını Salı ve Perşembe günleri olmak üzere Fenerköy Müjdat Gürsu Stadı'nda yapacağı ifade edildi. Silivri temsilcisinin haftanın bir gününü de kendilerine yer açılması halinde İBB Müjdat Gürsu Stadı'nda yapmak istediği ifade edildi.

ATASOY'DAN TAM DESTEK

Bu arada Büyükkılıçlıspor'un efsane futbolcusu ve teknik direktörü Hayrettin Atasoy'un da bu oluşuma destek vereceği, maddi ve manevi olarak yönetimin her konuda arkasında olacağı belirtildi. Atasoy'un da yeni sezon öncesi her türlü fedakarlık için hazır olduğu, bunu da yönetimle paylaştığı elimize ulaşan duyumlar arasında.

Haber: İskender KORDU