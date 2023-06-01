Büyükkumla'nın çehresi mahalle konağıyla değişiyor

Gemlik Belediyesi, ilçenin en güzel sayfiye alanlarından olan Büyükkumla Mahallesi’ne bölgenin çehresini değiştirecek bir köy konağı yapacak. Tasarımıyla modern mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak akıllara kazınacak bu köy konağı, toplamda üç kattan oluşacak ve 242 metrekarelik zemini kaplayacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan; köy konağının Büyükkumla mahallesi için hayırlı olmasını dilerken, Gemlik için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Üç katlı ve yığma tuğla görünümlü dış cephesiyle bölgeye ayrı hava kazandıracak tesislerin içerisinde; muhtarlık ofisi, toplantı odası, kafeteryası ve dokuz odalı pansiyon bölümü olacak.

“Büyükkumla’ya yakışan yatırım”

Gemlik’in sahiller bölgesindeki en güzel yerlerinden birinin de Büyükkumla mahallesi olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik olarak 36 kilometrelik sahil şeridine sahibiz. Kumla bölgemizdeki sahil şeridimiz yazın kuzey yönlü rüzgarlara kapalı olması sebebiyle insanlarımızın rahatlıkla bu bölgede yüzebildiği bir alan, biz de Gemlik Belediyesi olarak bu bölgemizi kalkındırmaya ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Büyükkumla mahalle meydanındaki eski binamızı yıkacağız ve yerine üç katlı köy konağı inşa edeceğiz. Konağımızın içerisinde muhtar ofisi, kafetaryası, toplantı salonu ve pansiyon bölümü olacak. Bu yatırımımız Büyükkumla mahallesine hayırlı olsun” dedi.

“Gemlik için çalışmaya devam edeceğiz”

Gemlik Belediyesi’nin ilçenin çok sayıdaki farklı noktasında çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Pandemi ve ekonomik sıkıntılar belediyelerin bütçelerinde önemli azalmalara neden oldu. Biz Gemlik Belediyesi olarak bu azalmalara rağmen çok sayıda bölgemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin Balıkpazarı Mahallesi’nde gölgelik çalışmamız, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Kampüsünün içerisindeki öğrenci merkezi inşaatımız, Gençali’deki mahalle konağımızda inşaatlarımız devam ediyor. Biz Gemlik’e güzellik katacak projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. İlçemiz için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” dedi.