Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası Konya’da sona erdi.

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezinde 4 gün süren ve 220 erkek 168 kadın olmak üzere toplam 388 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonanın son gününde erkeklerde yapılan müsabakalar sonrasında şampiyonlar belli oldu.

Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu Ankara ASKİ Spor Kulübü elde ederken, ikinciliği Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor kulübü, üçüncülüğü Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü, dördüncülüğü Kahramankazan Spor Kulübü, beşinciliği Tarsus Gençlik Kulübü, altıncılığı ise Güçlü Altunyurt Spor Kulübü elde etti.

Kupa kazanan kulüpler ile sporculara madalyaları, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ile antrenörler tarafından verildi.