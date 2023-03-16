Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Kocaeli’de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başladı. İki gün sürecek şampiyonada 56 ilden 257 kadın ve 432 erkek judoka kürsü için mücadele edecek. Müsabakalardan önce, deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

"Buradan şampiyonlar çıkacak"

Judokaların mücadelelerinden çok etkilendiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, şampiyonanın sporculara, Kocaeli’ye ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni etti. Yıldırım, "Buradan şampiyonlar çıkacak. İnanıyorum ki dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkacak. İçinde bulunduğumuz haftada İstiklal Marşı’mızın kabulünü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşıyoruz. İleride Avrupa’da, dünyada, olimpiyatta rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay-yıldızlı al bayrağımızı, İstiklal Marşı eşliğinde inşallah bu sporcularımız göklere çekecek. Biz buna canı gönülden inanıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çatal, kentin bireysel sporlarda çok başarılı olduğunu belirtti. Çatal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’a teşekkür edip, Kocaeli’de bu güzel organizasyonu düzenledikleri için mutlu olduklarını aktardı.

Şampiyonanın ilk günkü müsabakalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çatal, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Büyükşehir Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi. Karşılaşmalar sonrasında protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.