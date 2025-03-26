'Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm bizim için mutluluk kaynağı'

Silivri Belediyesi personelleri, Yaşlılar Haftası kapsamında ilçedeki huzurevlerinde kalan vatandaşları ziyaret etti. Belediye personelleri, yaşlılarla sohbet ederek ihtiyaçlarıyla ilgilendi ve karanfiller takdim etti.

'Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm bizim için mutluluk kaynağı'
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri Belediyesi Yaşlılar Haftasında ilçedeki yaşlıları unutmadı. Huzurevlerinde yaşayan yaşlılarla yakından ilgilenen belediye ekipleri, büyüklerimizin yüzlerinin biraz olsun gülmesi için karanfiller hediye etti.

Yaşlılar Haftası’nı kutlayan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm, bizim için en değerli mutluluk kaynağı. Silivri Belediyesi olarak, büyüklerimizin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm kıymetli büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
'Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm bizim için mutluluk kaynağı'

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