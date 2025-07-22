Büyükşehir, 'Bursa Tanpınar Yılı'nı ilan etti

Geçtiğimiz yılı, memleket şairi Nâzım Hikmet’e adayarak anısını yaşatmak adına sergilerden konserlere, edebiyat buluşmalarından söyleşilere kadar birçok anlamlı etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2025 Temmuz-2026 Temmuz dönemini de roman ve hikayeleriyle Türk edebiyatında iz bırakan Ahmet Hamdi Tanpınar’a adayarak bu yılı ‘Bursa Tanpınar Yılı’ olarak ilan etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir gelenek haline getirdiği ve her geçen yıl daha da geliştirerek sürdürdüğü kültür sanat etkinlikleri, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını ve eserlerini Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılı, Türk şiirinin büyük kalemi Nâzım Hikmet’e adayarak sergilerden konserlere, edebiyat buluşmalarından söyleşilere kadar birçok etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2025 Temmuz-2026 Temmuz dönemini de usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’a adayarak bu yılı ‘Bursa Tanpınar Yılı’ ilan etti.

Tanpınar, yıl boyunca anılacak

Eserlerinde Bursa’ya geniş yer ayıran, edebiyatın farklı alanlarında önemli eserler vermiş ve pek çok yazara ilham olmuş Ahmet Hamdi Tanpınar, yıl boyunca sanatın birçok dalıyla anılacak. Musiki, resim ve plastik sanatlar alanlarında, eserlerinden ilhamla söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Okullarda öğrencilerle birlikte ‘Tanpınar’la tanışma’ etkinlikleri yapılacak. ‘Beş şehrin izinde’ temalı geziler yapılacak. Hem sanat hem de bilim dünyasından oluşan toplulukla kent gezileri düzenlenecek, Tanpınar’ın Bursa’sı ile bugünün Bursa’sı birlikte değerlendirilecek. Tanpınar eserlerinde geçen makamlardan oluşan bir repertuvar ile konserler, film gösterimleri ve söyleşileri, dans tiyatrosu, sergiler, belgesel gösterimleri düzenlenecek. Ayrıca Bursa Şehir Tiyatrosu da Tanpınar’ın bir eserinden uyarlanacak özel bir oyunu seyirciyle buluşturacak. Dolu dolu geçirilecek olan yıl, ulusal bir sempozyumla taçlandırılacak ve sempozyum sonunda ‘Tanpınar Yılı’ ödülü takdim edilecek.

Tanpınar’ın eserlerinde de yer verdiği Muradiye’de bulunan Uluumay Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Bursa Tanpınar Yılı’ tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Bursa Tanpınar Yılı Danışmanı Prof. Dr. Seval Şahin ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

"Bursa’da zaman, sanat zamanıdır"

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, konuşmasına Başkan Mustafa Bozbey’in kültür ve sanata verdiği önemi vurgulayarak başladı. Edebiyatın değerli isimlerini yıl boyunca çeşitli buluşmalarla andıklarını, özel etkinliklerle her yılı edebiyat dünyasının önemli bir ismine adadıklarını belirten Gazioğlu, böylece organizasyonun yıllar içinde güçlü bir edebiyat geleneğine ve yazarlar geçidine dönüştüğünü ifade etti. Geçtiğimiz yılı, Nâzım Hikmet’e adadıklarını hatırlatan Gazioğlu, "Bu yıl da Büyükşehir Belediyesi olarak 2025 Temmuz-2026 Temmuz dönemini edebiyatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar’a adıyoruz. Bu özel yılı ‘Bursa Tanpınar Yılı’ olarak ilan ediyoruz. Tıpkı Tanpınar’ın ‘Bursa’da Zaman’ denemesinde sorduğu gibi, ‘Niçin Bursa’yı bu kadar seviyoruz?’ sorusunun izinde; kentimizi bu kez Tanpınar’ın gözünden yeniden keşfetmeye ve ‘Bursa Tanpınar Yılı’ etkinlikleriyle yüzleri gülümsetmeye hazırız. Şimdi diyoruz ki, Bursa’da zaman, sanat zamanıdır. Tüm hemşehrilerimizi, Tanpınar Yılı boyunca Bursa’da Zaman’ı yaşamaya ve bu anlamlı yolculuğa ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Başkan Mustafa Bozbey’in kültür ve sanatı kentin geneline yayma vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Toplumların kültür ve sanatla geliştiğini anlatan Yıldız, ‘Bursa Tanpınar Yılı’nı Bursalıları dolu dolu etkinliklerle buluşturacaklarını söyledi.

Bursa Tanpınar Yılı Danışmanı Prof. Dr. Seval Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kültürel devrim yapıldığını ifade etti. Tanpınar’ın Bursa’yı yazdığı dönemlerden bugüne doğru sanatın her yönüyle yolculuk yapılacağını belirten Şahin, Türkçe’nin en büyük şair ve yazarlarından olan Tanpınar’ı yıl boyunca Bursalılarla birlikte anacaklarını dile getirdi.