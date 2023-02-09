Büyükşehir, 104 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede kapanan 104 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 11, Develi’de 23, Özvatan’da 2, Pınarbaşı’da 20, Sarız’da 30, Tomarza’da 8 ve Yahyalı ilçesinde 10 mahalle yolu olmak üzere 832 kilometrelik yol ağında toplam 104 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Sarız ilçesinde 15 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Açılan ve kapalı olan yollarda yoğun tipi devam ederken, açık yolların tekrar kapanma durumu ve don nedeniyle yollarda buzlanma riski bulunuyor.