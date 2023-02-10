Büyükşehir 30 bin gıda kolisini deprem bölgesine ulaştıracak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve farklı şehirlerde de yıkıma yol açan depremlerin ardından bölgeye yönelik tüm imkanlarını seferber etti. Yardımların sürdüğü Sakarya’dan 30 bin gıda kolisi hazırlanarak, depremzedelere ulaştırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile arama kurtarma ekibinden oluşan 139 kişilik ekip ve 55 araç, arama kurtarma çalışmalarına dahil olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de bizzat ekiplerin ve depremzedelerin yanında olmak için bölgeye intikal etti. Yüce, yardım tırlarının gelmeye devam ettiği deprem bölgesine 30 bin gıda kolisinden oluşan yeni bir yardımı bölgeye ulaştıracaklarını açıkladı. Ekrem Yüce, "Sakarya olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızla her türlü çalışmayı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimize gayretli çalışmaları, hemşehrilerimize yardımları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi de 30 bin gıda kolisini inşallah hızlıca kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum” dedi.