Büyükşehir 721 adet içme suyu deposunu yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde sağlayan depolarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir 721 adet içme suyu deposunu yeniliyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde sağlayan depolarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde şehir genelinde bulunan 721 adet içme suyu deposunda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde 317 adet depo yeni görünümüne kavuşturulurken 404 içme suyu deposu ise yakın zamanda yenilenecek.

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