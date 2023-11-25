Büyükşehir A Takımı yağış uyarısıyla hazırlıkları tamamladı

Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, yağış uyarısının ardından vatandaşların mağdur olmaması için tıkanan V kanallarını temizledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Bu doğrultuda ekipler, tıkanan yol kenarlarındaki V kanallarını temizleyerek, su taşkınlarının önüne geçiyor. Tam donanımlı araç gereç ve iş makineleriyle kırsal mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik, en ekonomik şekilde karşılayan A Takımı ekipleri, talepler doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki A Takımı ekipleri, muhtarların; “Muhtar Aktif Sistemi” sistemi üzerinden gönderdiği talepleri kısa sürede yerine getiriyor.

İl genelinde, kırsal mahalleler başta olmak üzere, toprak ve çalılıklarla kaplanarak tıkanan yol kenarındaki su kanallarını küçük ekskavatör kepçe ile açan ekipler, traktöre monte edilen aparat ile yola taşan otları temizliyor, dikenli sarmaşıkların budama işlemini gerçekleştiriyor. Yapılan temizlik ve kanal açma çalışmalarıyla yağışlardan kaynaklanan su taşkınları önlenmiş olacak. Ayrıca A Takımı ekipleri, Marmara Bölgesi’nde etkili olması beklenen kar yağışına karşı, Büyükşehir kar timi ekiplerine destek olmak amacıyla tüm araç ve gereçlerin bakımını yaparak, kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışması için hazır kıta olarak nöbete başladı.